TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da esnafı ziyaret etti 2

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ'da esnafı ziyaret ederek, sohbet etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi camisinde kıldığı öğlen namazının ardından esnafı ziyaret etti. Çınarlı ve Hükümet Caddesi üzerindeki esnafı gezerek, 'hayırlı kazançlar' dileyen Şentop, daha sonra vatandaşlarla bir araya geldi. Tekirdağlı hemşehrileri tarafından ilgiyle karşılanan Şentop, zaman zaman kahvehanelere de girerek burada oturan vatandaşlarla bir araya geldi. Kahvehanede çay, simit ve peynir ikram edilen Şentop, ikindi namazı sonrası Aydoğdu Mahallesi'nde ziyaretlerde bulunup ardından Çerkezköy ilçesine geçti.

