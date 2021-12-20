HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. diger
  4. TBMM Başkanı Şentop, Üsküp’teki tarihi mekanları ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop, Üsküp’teki tarihi mekanları ziyaret etti

20.12.2021 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Başkanı Şentop, Üsküp’teki tarihi mekanları ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya ziyaretinde başkent Üsküp'teki birçok tarihi mekanı ziyaret etti.

Üsküp'ün merkezindeki Makedonya Meydanı'nı gezen Şentop ve beraberindeki heyet, tarihi Üsküp Taşköprü’nün üzerinden geçti.

Ardından Eski Üsküp Çarşısı'na gelen Şentop, tarihi sokaklarda esnafla sohbet etti.

Çarşıdaki Murat Paşa Camisi, Çifte Hamam, Sulu Han ve Yiğit Paşa Türbesi'ni de ziyaret eden Şentop, tarihi mekanlar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Karadağ'ı kapsayan resmi çalışma ziyaretinin ilk bölümü için beraberindeki parlamento heyeti ile Üsküp'e gelen Şentop, yarın Kuzey Makedonya Meclisi'nde resmi törenle karşılanacak.

Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi ile bir araya gelecek Şentop, Kuzey Makedonya Meclisi'nde milletvekillerine hitap edecek.

Ardından Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski de TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyetini kabul edecek.

Daha sonra Uluslararası Balkan Üniversitesini ziyaret edecek Şentop, Üsküp Tefeyyüz İlköğretim Okulunda da öğrencilerle bir araya gelecek.

"21 Aralık Türkçe Eğitim Günü" kutlamalarına iştirak edecek Şentop, burada da konuşma yapacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYerli otoda logo tartışması! Bu da vatandaşın önerisiYerli otoda logo tartışması! Bu da vatandaşın önerisi
PARTNERİlk kez el ele!İlk kez el ele!
Anahtar Kelimeler:
Üsküp Kuzey Makedonya Mustafa Şentop

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den vergi istisnası açıklaması

AK Parti'den vergi istisnası açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! TL mevduat hesaplarıyla ilgili yeni düzenleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! TL mevduat hesaplarıyla ilgili yeni düzenleme

Milyonların gözü emekli ve memur zammında: 'Yapılacak zam oranı...'

Milyonların gözü emekli ve memur zammında: 'Yapılacak zam oranı...'

Trafik kazası sonrası savcıya darp! "Kim olursan ol öldürürüz seni"

Trafik kazası sonrası savcıya darp! "Kim olursan ol öldürürüz seni"

Evini toplarken fark etti, milyoner oldu

Evini toplarken fark etti, milyoner oldu

8 yıldır gözlerini kırpamıyor, adeta kan ağlıyor

8 yıldır gözlerini kırpamıyor, adeta kan ağlıyor

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan skandal hareket!

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan skandal hareket!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Görüntüleri ortaya çıktı! Bebeğin sesleri binada yankılanmış

Görüntüleri ortaya çıktı! Bebeğin sesleri binada yankılanmış

Türkiye bu olayı konuşmuştu! Yeni gelişme

Türkiye bu olayı konuşmuştu! Yeni gelişme

600 lira diye kiraladı, binlerce lira ödemek zorunda kaldı!

600 lira diye kiraladı, binlerce lira ödemek zorunda kaldı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.