TBMM Başkanı Şentop, Üsküp’teki tarihi mekanları ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya ziyaretinde başkent Üsküp'teki birçok tarihi mekanı ziyaret etti.

Üsküp'ün merkezindeki Makedonya Meydanı'nı gezen Şentop ve beraberindeki heyet, tarihi Üsküp Taşköprü’nün üzerinden geçti.

Ardından Eski Üsküp Çarşısı'na gelen Şentop, tarihi sokaklarda esnafla sohbet etti.

Çarşıdaki Murat Paşa Camisi, Çifte Hamam, Sulu Han ve Yiğit Paşa Türbesi'ni de ziyaret eden Şentop, tarihi mekanlar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Karadağ'ı kapsayan resmi çalışma ziyaretinin ilk bölümü için beraberindeki parlamento heyeti ile Üsküp'e gelen Şentop, yarın Kuzey Makedonya Meclisi'nde resmi törenle karşılanacak.

Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi ile bir araya gelecek Şentop, Kuzey Makedonya Meclisi'nde milletvekillerine hitap edecek.

Ardından Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski de TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyetini kabul edecek.

Daha sonra Uluslararası Balkan Üniversitesini ziyaret edecek Şentop, Üsküp Tefeyyüz İlköğretim Okulunda da öğrencilerle bir araya gelecek.

"21 Aralık Türkçe Eğitim Günü" kutlamalarına iştirak edecek Şentop, burada da konuşma yapacak.

