TBMM Başkanı Şentop'tan 30 Ağustos mesajı

ANKARA, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye Cumhuriyeti gelişen demokrasisi, güçlü ekonomisi, tarihi ve kültürel birikimiyle bölgesinin ve dünyanın umudu olmuştur. Türkiye, istiklâlini her türlü bedeli ödeyerek elde tutacağını ilan eden cesaretin adı olmuştur" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Şentop, İstiklal Savaşı'nın en önemli aşamasını oluşturan Büyük Taarruz ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat komuta ettiği Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde, milletin ve ordunun, adeta imkânsızı başararak, başka milletlere emsal oluşturacak bir zafere imza attığını bildirdi. Milletin, Büyük Zaferin ardından Türkiye Cumhuriyeti'ni inşa ettiğini ve bütün dünyaya var olma mücadelesindeki kararlılığını kat'i surette ilan edip, abideleştirdiğini kaydeden Şentop, şunları kaydetti:

"O günlerden bugüne Türkiye Cumhuriyeti gelişen demokrasisi, güçlü ekonomisi, tarihi ve kültürel birikimiyle bölgesinin ve dünyanın umudu olmuştur. Türkiye, istiklâlini her türlü bedeli ödeyerek elde tutacağını ilan eden cesaretin adı olmuştur. Dünyanın büyük dönüşümler yaşadığı şu zaman diliminde bize düşen, Büyük Türkiye davasının çalışkan, gayretli ve vatanperver birer neferi olarak üstün gayretlerle bu kutlu vatan için çalışmak ve ona layık şahsiyetler olabilmektir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferin kazanılmasında emeği olan İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, Millî Mücadele'yi yürüten Birinci Meclis’in şerefli mensuplarını ve kahraman ordumuzun her bir ferdini rahmet ve minnetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."