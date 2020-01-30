HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. TBMM Başkanı Şentop'tan ırkçı Yunan milletvekiline kınama

TBMM Başkanı Şentop'tan ırkçı Yunan milletvekiline kınama

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2020 17:26 | Son Güncelleme

Şentop, AP'de Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'u saygısızlığından dolayı kınadı, gereken cezanın verilmesini istedi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'u saygısızlığından dolayı kınadığını belirterek, ilgili vekile gereken cezanın verilmesini beklediğini bildirdi.

Şentop, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "AP Genel Kurulunda Yunanistanlı milletvekilinin hem haddini aşarak hem de uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak ırkçı bir tavırla Türk bayrağına yönelik sergilediği saygısızlığı kınıyor ve ilgili vekile gereken cezanın verilmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Türk bayrağı görselini de paylaşan Şentop, mesajında, cumhuriyet dönemi Türk şiirinin önemli temsilcilerinden Arif Nihat Asya'nın "Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim / Yer yüzünde yer beğen / Nereye dikilmek istersen / Söyle, seni oraya dikeyim" dizelerine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
PARTNER Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı
Ali Babacan’dan ‘yeni parti’ açıklamasıAli Babacan’dan ‘yeni parti’ açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Ioannis Lagos TBMM Başkanı Mustafa Şentop türk bayrağı

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetmişti! İşte o briket evler

Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetmişti! İşte o briket evler

Akdeniz'de deprem!

Akdeniz'de deprem!

Araç alım satımında yeni dönem!

Araç alım satımında yeni dönem!

Abartılı dekoltesi galaya damga vurdu

Abartılı dekoltesi galaya damga vurdu

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Ekrem İmamoğlu’ndan tatil eleştirilerine yanıt

Ekrem İmamoğlu’ndan tatil eleştirilerine yanıt

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yavaş'dan dikkat çeken iddia: Bir kişi önergeleri reddettiriyor!

Yavaş'dan dikkat çeken iddia: Bir kişi önergeleri reddettiriyor!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

Diğer Haberler
Son dakika: Bahçeli'den Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline sert tepki

Bahçeli'den Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline sert tepki

Ali Babacan’dan yeni parti açıklaması: Herkesin içi rahat olsun

Ali Babacan’dan ‘yeni parti’ açıklaması

Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce aylar sonra yan yana! CHP lideri İnce'nin annesini ziyaret etti

Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce aylar sonra yan yana!

CHP'den Kızılay yönetimine istifa çağrısı

CHP'den Kızılay yönetimine istifa çağrısı

AK Parti'den Türk bayrağı yırtan Yunan vekile çok sert tepki: Faşist, karaktersiz, ırkçı...

Yunan vekile sert tepki: Faşist, karaktersiz, ırkçı...

Tatil eleştirilerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Benim tarzım bu!

Tatil eleştirilerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.