TBMM Başkanı Yıldırım: “Herkes istifa etsin, ben de edeyim”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, “Hukuktan birilerinin hoşuna gitmedi diye vazgeçemeyiz. Herkes istifa etsin, ben de edeyim” dedi.

TBMM Başkanı Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi. Görüşmede TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop ve Celal Adan, TBMM İdare Amiri Orhan Yeğin, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da hazır bulundu. Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına ilişkin olarak, “Çıktığım yoldan geri dönmem. Kararı İstanbul seçmeni verecek. Karar da İstanbul’un hayrı için en güzeli olacak. Ben Cumhur İttifakı’nın adayıyım” dedi.

Anayasa’nın 94. maddesini hatırlatan Yıldırım, “Anayasa’nın 94. maddesi yasama faaliyetleri ile ilgilidir. Konumuz yasama değil seçim faaliyeti. Bu konuda hangi düzenleyici mevzuat var. 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 298 sayılı Seçimlerin Genel Hükümleri Kanunu ve 2972 sayılı Mahalli İdareler Kanunu. Mahalli İdareler Kanunu’nda istifa etmesi gerekenleri anlatıyor. ‘Milletvekili istifa etmesine gerek yok’ diyor. Burada Meclis Başkanı demiyor. Milletvekili olmadan Meclis Başkanı olunmaz. Dolaylı yoldan ‘Meclis Başkanı istifa etmeyecek’ deniyor. 2820 sayılı Kanun’un 24. maddesinde ‘Bir siyasi parti grup genel kurulu milletvekillerinden oluşur’ diyor. Meclis Başkanı ve başkanvekilleri grubun içindeki ve dışındaki faaliyetlere katılamaz. Burada Meclis Başkanı tekrar milletvekili olmak için seçime katılırsa 94. maddedeki kısıtlama geçersizdir. Orada belediye başkan adayı olursa aynı durum mevcut demiyor. Anayasa’nın 94. maddesine ve diğer kanunlara aykırı değil” şeklinde konuştu.

Yıldırım, şöyle konuştu:

“Bizim yaptığımız siyasi faaliyet değildir. Seçim siyasi faaliyet değildir. Bağımsız vekil Meclis Başkanı da olabilir. İstifa tartışmasının siyasi ve hukuki alt yapısı yoktur. Aday olduğunuzun resmen ortaya çıkmasından sonra geçen sürede diğer her şey Anayasa’da var. Hukuka uygun olmayan hiçbir işin içinde olmam.”

Meclis Başkanının bütçesi olmadığını belirten Yıldırım, adaylara çağrı yaptı. Yıldırım, “Madem öyle seçime girecek adaylar bulundukları görevleri bıraksınlar. Ben isimler için değil, Türkiye’de bütün milletvekili adaylarından o da bahsediyorum. Hukuktan birilerinin hoşuna gitmedi diye vazgeçemeyiz. Herkes istifa etsin, ben de edeyim” dedi.

