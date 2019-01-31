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TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.01.2019 20:36 | Son Güncelleme

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan'ı kabul etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan'ı kabul etti.

Yıldırım'ın makamındaki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

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Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Türkiye Cumhuriyeti Daimi Tems TBMM Başkanı Binali Yıldırım

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