TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan'ı kabul etti.
Yıldırım'ın makamındaki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
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