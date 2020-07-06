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TBMM Başkanlığı seçimi yarın! İşte partilerin adayları

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2020 14:14 | Son Güncelleme

TBMM Başkanlığı seçimi için Genel Kurul yarın saat 15.00'te toplanacak. Mevcut başkan Mustafa Şentop dahil 5 aday daha yarınki seçimde yarışacak. Dört adayın ortak bir özelliği var, o da dördünün de profesör olması.

TBMM Başkanlığı seçimi yarın! İşte partilerin adayları

Adaylık başvuruları 2 Temmuz itibariyle başlayan Meclis Başkanlığı seçimi yarın yapılacak. AK Parti'nin ve MHP'nin adayı mevcut başkan Mustafa Şentop. CHP'nin adayı ise Ankara milletvekili Haluk Koç. HDP'nin adayı ise İstanbul milletvekili Erol Katırcıoğlu. İyi Parti'nin adayı Gaziantep milletvekili İmam Hüseyin Filizoğlu. Bir diğer aday ise Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş.

DÖRT ADAYIN ORTAK ÖZELLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

CNNTürk'ten Aykut Türel'in haberine göre Dört adayın ortak bir özelliği var; o da dört adayın da profesör olması. Mustafa Şentop hukuk alanında, Haluk Koç tıp alanında, HDP'li Katırcıoğlu iktisat, İYİ Parti'li Filiz ise makine mühendisliği alanında profesör.

TBMM BAŞKANLIĞI SEÇİMİ NASIL YAPILACAK?

Yarın saat 15.00'teki seçim için iç tüzük gereği gizli oylama yapılıyor. Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 401 oy aranacak. Üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Salt çoğunluk sağlanamazsa dördüncü tura geçilecek. Toplamda milletvekili sayısı 340 olan AK Parti ve MHP'nin oylarıyla Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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