TBMM'de Akpınar ve Gezen'e soruşturma gerginliği

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti'li Sadi Bilgiç başkanlığı’nda, Trafik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik öngören yasa teklifini görüşmek üzere toplandı. Görüşmelerin başında, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, AK Parti'li Milletvekilleri tarafından verilen yasa teklifini eleştirerek, "Bu teklif açıkça seçimlere müdahaledir. TBMM Başkanı Binali Yıldırım henüz açıklanmamasına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı gibi davranıyor. 31 Mart'ta yapılacak seçimlere şimdiden şaibe karışıyor" dedi.

'SEÇİM RÜŞVETİ'

Teklifin bir seçim rüşveti olduğunu söyleyen Bekaroğlu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçenlere kesilen idari para cezalarının uygulanmaması, ödeyenlere iade edilmesini öngören maddesini hatırlatarak, bununla ilgili düzenlemelerin neden şimdiye kadar yapılmadığını sordu. CHP’li Bekaroğlu, teklifi 'seçim rüşveti, seçim hediyesi' olarak niteledi.

METİN AKPINAR'A SORUŞTURMA TARTIŞMASI

Komisyonda, HDP’li Garo Paylan, bir televizyon kanalındaki sözleri nedeniyle Metin Akpınar'ın, Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla apar topar gözaltına alındığını savunarak, "O video bir demokrasi çağrısıdır. Metin Akpınar bir uyarı yapmıştır" dedi. Garo Paylan’ın sözlerine tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "Uyarı yok, talep var talep" dedi. CHP ve HDP’li milletvekillerinin Metin Akpınar’ı savunan sözleri, AK Partili milletvekillerinin tepki göstermesine neden oldu.