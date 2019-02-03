HABER

TBMM'de 'Halk Günü' önerisi: Meclis kürsüsüne vatandaş çıkarılsın

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.02.2019 13:51 | Son Güncelleme

Bir vatandaş, TBMM'de "halk günü" uygulaması başlatılarak Genel Kurul Salonunda milletvekillerinin hitap ettiği kürsüye vatandaşın çıkarılmasını talep etti.

TBMM'de 'Halk Günü' önerisi: Meclis kürsüsüne vatandaş çıkarılsın

Afyonkarahisar'da yaşayan bir kişi, TBMM Dilekçe Komisyonuna başvurdu. Vatandaş dilekçesinde, TBMM'de "halk günü" uygulaması başlatılmasını, "Meclis kürsüsünden seçilenlerin değil, seçenlerin hitap etmesini" istedi.

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır ve komisyonun başkanlık divanı dilekçeyi inceledi.

İnceleme sonucunda dilekçeye verilen yanıtta, TBMM İçtüzüğü'ne göre, Genel Kurul Salonu ile komisyon odalarına, TBMM üyeleri, Meclis memur ve hizmetlileri, hükümetin iş için gönderdiği memurlar ve çağrılan uzmanlar dışındakilerin girmesinin yasak olduğu hatırlatıldı.

Komisyon tarafından dilekçeye ilişkin başka bir işlem yapılamayacağına karar verildiği ifade edildi. (AA)

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
İnce'den dikkat çeken çıkış: Memlekete gerçek hainliktirİnce'den dikkat çeken çıkış: Memlekete gerçek hainliktir
Abdülhamit Gül: Vesayetçiler tarihin çöp tenekesine atılmıştırAbdülhamit Gül: Vesayetçiler tarihin çöp tenekesine atılmıştır
Anahtar Kelimeler:
TBMM meclis Milletvekili Afyonkarahisar

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek, AK Parti'ye 'bırakın aday olayım' diyecek iddiası

Melih Gökçek, AK Parti'ye 'bırakın aday olayım' diyecek iddiası

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

Survivor'a damga vuracak!

Survivor'a damga vuracak!

Boğaziçili o soruyu bilemedi! Sosyal medya coştu

Boğaziçili o soruyu bilemedi! Sosyal medya coştu

Kılıçdaroğlu veto etti, Aksünger adaylıkran çekildi

Kılıçdaroğlu veto etti, Aksünger adaylıkran çekildi

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

Diğer Haberler
Muharrem İnce'den dikkat çeken yerel seçim çıkışı: Memlekete gerçek hainliktir

İnce'den dikkat çeken çıkış: Memlekete gerçek hainliktir

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'Milliyetçilik' yanıtı

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Filistin'e sırtını dönmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Filistin'e sırtını dönmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri ile görüştü

CHP'de kritik toplantı! Adaylar değişebilir

Kritik toplantı bugün! Adaylar değişebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müteahhide evinizi vermek mecburiyetinde değilsiniz

Erdoğan: Müteahhide evinizi vermek mecburiyetinde değilsiniz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.