TBMM’de ‘Şereften yoksun İçişleri Bakanı’ tartışması

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli-Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında beton blokun düşmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Türkiye’de günde ortalama 5 işçinin iş kazalarında hayatını kaybettiğini dile getiren Özkoç, “İnsanlarımızın hayatı neden bu kadar değersiz? Türkiye gibi bir ülkede savaşta kaybedilmeyecek kadar insan kaybetmemizin vicdani rahatsızlığını hiç kimse duymuyor mu?” dedi.

"ŞEREFTEN YOKSUN" TARTIŞMASI

Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin 3 yıl önce öldürüldüğünü söyleyen Özkoç, şunları söyledi:

“Türkiye gibi bir ülkede ‘İstihbaratına, emniyetine, polisine güveniyorum.’ diyen bir Cumhurbaşkanımız, şereften yoksun ‘İçişleri Bakanına güveniyorum’ diyen Cumhurbaşkanımız, neden bunların hesabını sormuyor?

Türkiye’de büyük laflar söyleniyor, ‘Biz büyük ülkeyiz, büyük olmaya devam edeceğiz.’ diye. Elbette büyük ülkeyiz ama kendi askerini soğuktan donarak ölmesinden utanan bir Cumhurbaşkanına sahip olduğumuz zaman, Türkiye’de kimliği belirsiz cinayetlerin olmadığı, şereften yoksun bir İçişleri Bakanımız olmadığı zaman, Türkiye’nin demokrasisinin her şeyin üstünde tutulduğu zaman Türkiye, büyük ve güçlü bir ülke olacaktır.”