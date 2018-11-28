TBMM’de ‘Şereften yoksun İçişleri Bakanı’ tartışması

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli-Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında beton blokun düşmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.
Türkiye’de günde ortalama 5 işçinin iş kazalarında hayatını kaybettiğini dile getiren Özkoç, “İnsanlarımızın hayatı neden bu kadar değersiz? Türkiye gibi bir ülkede savaşta kaybedilmeyecek kadar insan kaybetmemizin vicdani rahatsızlığını hiç kimse duymuyor mu?” dedi.
Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin 3 yıl önce öldürüldüğünü söyleyen Özkoç, şunları söyledi:
“Türkiye gibi bir ülkede ‘İstihbaratına, emniyetine, polisine güveniyorum.’ diyen bir Cumhurbaşkanımız, şereften yoksun ‘İçişleri Bakanına güveniyorum’ diyen Cumhurbaşkanımız, neden bunların hesabını sormuyor?
Türkiye’de büyük laflar söyleniyor, ‘Biz büyük ülkeyiz, büyük olmaya devam edeceğiz.’ diye. Elbette büyük ülkeyiz ama kendi askerini soğuktan donarak ölmesinden utanan bir Cumhurbaşkanına sahip olduğumuz zaman, Türkiye’de kimliği belirsiz cinayetlerin olmadığı, şereften yoksun bir İçişleri Bakanımız olmadığı zaman, Türkiye’nin demokrasisinin her şeyin üstünde tutulduğu zaman Türkiye, büyük ve güçlü bir ülke olacaktır.”
Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Şentop, Özkoç’u, İçişleri Bakanı ile ilgili hakaret içeren bir ifade kullandığı yönünde uyardı.
Özkoç ise artık Türkiye’de yasaların, kendilerinin nasıl konuşacağına izin verdiğini savunarak, “Türkiye’de yasalarımız, bir partinin genel başkanına ‘şerefsiz, haysiyetsiz’ diyen bir İçişleri Bakanına, ‘Bu, eleştiri kapsamı içindedir’ diyerek izin veriyor” dedi.
Şentop, konunun kanunla ilgili bir husus olmadığını, mahkeme kararı olduğunu belirterek Şentopa, “Muhtemelen istinaf, temyiz aşamalarında doğru bir karara ulaşılma imkanı var. Onu beklememiz lazım. O bakımdan kaba ve yaralayıcı ifadelerin özellikle Genel Kurulda ifade edilmemesi gerekir” karşılığını verdi.
(AA)
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