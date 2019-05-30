TBMM Down Sendromu, Otizm Araştırma Komisyonu

Koç, evde sağlık hizmetinden 1 milyon 337 bin 423 kişinin faydalandığını açıkladı.

İskandinav ve Avrupa ülkelerinde, Türkiye'deki kadar yaygın ve kapsamlı bir evde bakım hizmeti bulunmadığına işaret eden Koç, ülke genelinde 6 bin 665 personelin evde sağlık hizmeti sunduğunu kaydetti.

Komisyona bilgi veren Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, e-Rapor Sistemi sayesinde engellilere ilişkin verilerin daha iyi tutulmasının sağlandığını belirterek, sistemin mağduriyetlerin önüne de geçeceğini söyledi.

Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti ile İlgili Bireylerin ve Ailelerinin Sorunlarının Çözümü İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik başkanlığında toplandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, engelli annelerine verilen erken emeklilik imkanı için 11 bin ailenin başvurduğunu, 4 bin annenin erken emeklilikten faydalandığını bildirdi.

Evde engelli çocuğuna bakan annelere erken emeklilik imkanı verildiğini anlatan Koç, "3 ay öncesine ait ama engelli annelerine verilen erken emeklilik imkanı için şu ana kadar 11 bin aile başvurdu, 4 bin annemiz erken emeklilikten faydalandı." dedi.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Faik Yıldırım da komisyona Genel Müdürlüğün çalışmaları hakkında sunum yaptı. Otizme ilişkin eylem planının 2016'da hayata geçirildiğini ve bu konudaki çalışmaların sürdüğünü aktaran Yıldırım, eylem planı çerçevesinde 12 ilde 4 bin 362 kişiye farkındalık eğitimi verildiğini vurguladı.

Yıldırım, yatılı bakım hizmetleri kapsamında 495 bakım merkezinde 25 bin 773 engelli bireye bakım hizmeti, 38 ilde toplam 48 merkezde de gündüzlü bakım ve rehabilitasyon hizmeti verildiğini ifade etti.

İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezleri bünyesinde kurulan Otizm Masası'nda ailelere ihtiyaç duydukları konularda danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti verildiğine işaret eden Yıldırım, "325 Sosyal Hizmet Merkezi'nde, meslek elemanlarımız aracılığıyla evlilik öncesi danışmanlık, ebeveyn eğitimi verilmeye başlanacaktır." diye konuştu.