TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Bu ülkede geçmişte yaşanan acıları, özellikle kimlik ifadelerini, isteyenin istediği dili konuşabilmesine ilişkin bütün yapısal reformları gerçekleştirme azim ve kararlığımız milletimizin nezdinde büyük bir teveccühle karşılaşmıştır." dedi. Genel Kurul, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar başkanlığında toplandı. AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, gündem dışı konuşmasında, vefatının 15'inci yılında Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç için Allah'tan rahmet diledi. HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, partisinin il ve ilçe yöneticilerine yönelik gözaltı kararları ve tutuklamalara tepki gösterdi. Operasyonların siyasi amaçlar taşıdığını savunan Tiryaki, "Bizler bu operasyonlara siyasi soykırım operasyonları diyoruz. Çünkü operasyonun hedefinde siyasiler var. Bu operasyonlar yürüttüğümüz siyasetin yok edilmesi amacını taşıyor." iddiasında bulundu. Tiryaki'nin bu ifadeleri üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "siyasi soykırım" iddiasının, AK Parti hükümetlerinin demokratik hukuk devletinin inşası sürecinde ortaya koyduğu performansla bağdaşmadığını söyledi.

Özkan, AK Parti'nin 16 yıllık süreçte hür, özgür, demokratik siyasetin önünü açmak, terörün vesayetini tasfiye etmek ve sivil siyaseti desteklemek noktasında anayasal reformlar gerçekleştirdiğini belirtti. "Soykırım" suçunun ağır bir suç olduğunun altını çizen Özkan, "Ya bu suçun ne anlama geldiğini bilmiyorsunuzdur ya da asılsız bir iddia ile milletimizi ve Genel Kurulumuzu töhmet altında bırakıyorsunuzdur. Bu ülkede geçmişte yaşanan acıları, özellikle kimlik ifadelerini, isteyenin istediği dili konuşabilmesine ilişkin bütün yapısal reformları gerçekleştirme azim ve kararlığımız milletimizin nezdinde büyük bir teveccühle karşılaşmıştır." ifadesini kullandı. CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü de seçim bölgesinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşma yaptı. Genel Kurulda yerinden söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Türkiye'nin her türlü gıda maddesini ithal eden ülke haline getirildiğini söyledi. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda kaybolmasının üzerinden 14 gün geçtikten sonra burada arama yapılabildiğini söyleyen Türkkan, "Bu sürede içeriye giren tamirci, çilingir, halı yıkamacı, temizlikçi ve adli tıp uzmanından sonra nasıl olacaksa Türkiye de delil toplayacak." diye konuştu.

Türkkan, Suud'lara karşı 15 günlük sessizliğin ne zaman bozulacağını ve nasıl bir yaptırım uygulanacağını sordu. - "Karşımızda ciddi bir gizli tanık sorunu vardır" MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'un tahliye kararının milleti ciddi şekilde rahatsız ettiğini söyledi. Brunson'un, siyasi baskı ve şantajlara konu edilmesinin, bu şekilde başta ABD tarafından gündemde tutulmasının esef verici olduğunu belirten Akçay, mahkeme süreçlerine de dikkati çekti. "Karşımızda ciddi bir gizli tanık sorunu vardır." diyen Akçay, Brunson davasında görüldüğü gibi gizli tanıklar ile yapılan suçlamaların, daha sonra gizli tanıkların ifade değiştirmesiyle düşürülebildiğini dile getirdi. Akçay, "Gizli tanıklar, adalet sisteminin altına konulan bir dinamite dönüşmüştür. Adalete güveni zedelemektedir. Hukuku, gizli tanık tasallutundan mutlaka kurtarmalıyız." dedi. Suudi gazeteci Kaşıkçı olayı üzerinden Türkiye'nin töhmet altında bırakılmak istendiğini söyleyen Akçay, "Oyunun içinde oyunların döndüğü endişesi içindeyiz. Dünya bu olayla çalkalanırken, bu olayın aydınlatılmasını bekliyoruz. Türkiye uluslararası operasyonların bir sahası değildir, olamaz." diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, halkevlerine yönelik bu sabah bir operasyon yapıldığını, 3 şube başkanının gözaltına alındığını söyledi. Bu baskıların ne halkevlerini mücadelesinden alıkoyacağını ne de kendilerinin onlarla yan yana gelmesinden vazgeçireceğini dile getiren Kurtulan, gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılmasını talep ettiklerini belirtti. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, halkevlerine yönelik soruşturmanın içeriğiyle ilgili bilgi ve belgenin bulunmadığını savunarak, "Bu sürecin takipçisi olacağız. Adalet herkes için geçerlidir. Ülkemizdeki bütün yurttaşlarımızın adalet duygusu içinde yönetilmesi gerekmektedir." diye konuştu. Özkoç, "Cumartesi Anneleri"nin 707'nci hafta bildirisini de okudu. - "Sonuna kadar takipçisi olacağız" AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, vefatının 15'inci yılında Aliya İzzetbegoviç'i andı. AK Parti hükümetlerinin gıda güvenliği ve kalitesine ilişkin yaptığı reformlar ve icraatlara ilişkin bilgi veren Özkan, sertifika çalışmalarıyla kaliteli ürün çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.