TBMM Genel Kurulu

İYİ Parti, Danışma Kurulu toplanamadığı için "ABD ile Münbiç başta olmak üzere Fırat'ın doğusu için anlaşma yapılıp yapılmadığının, ABD Başkanı'nın Suriye sınırında 32 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma teklifinin ayrıntılarının, ABD'nin YPG terör örgütüne silah ve mühimmat desteği verirken ulaşımı Türkiye sınırları üzerinden sağlayıp sağlamadığının, bu doğrultuda İncirlik Hava Üssü'nün kullanılıp kullanılmadığının" araştırılmasına yönelik önergesinin görüşülmesini, grup önerisi olarak Genel Kurul gündemine getirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz, 60 yılın üzerinde müttefiklik ilişkisi içinde bulundukları ABD Başkanı'nın, bir tweet atarak Türkiye Cumhuriyeti'ni ekonomik bakımdan mahvetmekle tehdit ettiğini kaydetti.

Böyle bir tehdidi, şimdiye kadar ülkeler arasındaki ilişkilerin tarihinde emsalsiz bir örnek olarak gördüklerini ifade eden Çeviköz, buna benzer bir şeyle daha önce ne Türkiye'nin ne de başka bir ülkenin karşılaştığını vurguladı.

Çeviköz, "Trump'ın belli bir stili olabilir, belli bir üslubu olabilir ancak böylesine bir tehditle karşılaşan bir ülkenin devlet başkanı da en azından benzer bir şekilde cevap vermek ihtiyacını hisseder ve Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle bir tehdide layık olmadığını hissettiren bir çıkış yapar. Böyle bir çıkışı üst düzey yetkililerimizin hiçbirinden görmedik." diye konuştu.

Türkiye'nin böyle bir tehdide pabuç bırakacak bir cumhuriyet olmadığını vurgulayan Çeviköz, tehdit tweetlerine de layıkıyla cevap verilmesi gerektiğini kaydetti. Çeviköz, "Eğer ABD'den gelen tehditlerle dış politika uygulamasına devam edeceksek, bu bizim bildiğimiz cumhuriyet dış politikası değildir, bunun değiştirilmesi gerekir." dedi.