TBMM Genel Kurulu

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, partisinin iktidarlarında emeklilerin reel gelirinin artmasına yönelik her türlü iyileştirici düzenlemeyi hayata geçirdiklerini vurguladı. Söz konusu düzenlemeleri anlatan Yegin, şunları kaydetti:

"BES ile fonlar oluşturarak ücretlilerden adına 'emeklilik' dedikleri sermayeye para aktarma sistemini oluşturdular. Halbuki bunun emeklilikle bir ilgisi yok, bu bir fon. Bu fon da yine her zaman olduğu gibi işçilerden, emekçilerden alınıp sermayeye aktarılacak bir fon. BES'ten hemen çıkılması gerekiyor, zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi'ne de 'hayır' denmesi gerekiyor. Çalışanlar ileride bu BES konusunda daha fazla soyulacaklarına emin olabilirler." dedi.

"2002 yılında emeklilerimize yapılan ödemelerin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya oranı 4,8'ken bu oran 2018 yılında 6,75'e, 6,8'e yükseldi. Yani 2002'de emeklilere yapılan ödemelerin GSYH'ye olan oranını 2018'e geldiğimizde yüzde 40'ın üzerinde artırmayı Allah bize nasip etti, hepimize nasip etti. Yeter mi, her ihtiyacı karşılar mı? Buna kim 'Evet' diyebilir? İnsanlarımız, milletimiz her şeyin, her güzelliğin en iyisine, en fazlasına layık. Biz hepimiz insanlarımız daha yüksek gelire, daha yüksek standarda sahip olsun, daha mutlu olsun, yaptığımız düzenleme ve icraatlar onun hayatının yükünü daha da azaltsın istiyoruz ve 16 yıldır bu ideal için, bu refahı yakalamak ve sürekli kılmak için, altını çiziyorum sürekli kılmak için gece gündüz çalışıyoruz."

- "Cumhuriyet Halk Partisi ne yapıyordu o zaman?"

Genel Kurulda daha sonra, HDP Grubu'nun, Hrant Dink cinayetinin araştırılmasına yönelik önerisine geçildi. Partisinin önerisi üzerinde söz alan Garo Paylan, konuşmasını kürsüye koyduğu Hrant Dink fotoğrafıyla yaptı.