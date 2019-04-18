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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2019 14:36 | Son Güncelleme

Genel Kurul, 23 Nisan'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplanacak

TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplanacak.

Genel Kurul, TBMM Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.

Gök, birleşimin başında, 31 Mart Yerel Seçimleri'nin Türkiye demokrasisi için hayırlı olmasını dileyerek, seçilen belediye başkanlarını kutladı.

Ardından, Bolu Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan'ın milletvekilliğinin kendiliğinden sona erdiği, Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Kabul edilen Danışma Kurulu önerisiyle, Genel Kurul, 23 Nisan Salı günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla saat 14.00'te özel gündemle toplanacak.

Toplantıda, grubu bulunan siyasi partilere onar, grubu bulunmayan siyasi parti temsilcilerine üçer dakika söz verilecek.

Gök, önerinin kabul edilmesinin ardından birleşimi, 23 Nisan Salı günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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