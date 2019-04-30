TBMM Genel Kurulu

Kimse bunu beklemiyordu! Bir anda peçelerle içeri girdiler ve...

Kimse bunu beklemiyordu! Bir anda peçelerle içeri girdiler ve...

Yerlerinden söz alan bazı milletvekilleri, Kut'ül Amare Zaferi'nin 103. yılı ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajlarını paylaştı.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, "İşgal yıllarında Gaziantep'te Fransızlar ve Ermeni çetelerince yapılan katliamlar", CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, "Arabuluculukla ilgili yaşananlar ve çözüm önerileri", AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı da "1915 olayları"na ilişkin gündem dışı söz aldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin, "Dünyanın neresinde olursa olsun 'ama, fakat' demeden tüm darbeleri kınıyoruz. Hiçbir gerekçe darbelere mazeret olamaz." dedi.

Venezuela'daki darbe girişimine değinen Muş, "Dünyanın neresinde olursa olsun 'ama, fakat' demeden tüm darbeleri kınıyoruz. Hiçbir gerekçe darbelere mazeret olamaz." ifadesini kullandı.

Hiçbir gerekçenin, silahlı cuntacıların kendi halklarına ve seçilmiş hükümetine silah doğrultmasına bahane olamayacağını vurgulayan Muş, "Geçmişte birçok kez darbe ve darbe girişimine maruz kalan Türkiye ilkesel duruşunu koruyarak Venezuela'daki bu darbe girişimine karşı duruşunu koruyacaktır. Venezuela'daki darbe girişimini lanetliyor, tüm dünyayı Venezuela'daki halkının iradesine saygılı olmaya davet ediyorum." çağrısında bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül de Türkiye'nin, iç ve dış bağlantılı problemlerle çetin bir mücadele içinde olduğunu belirtti.

Bu mücadelenin, "beka seviyesi"nde olduğunun altını çizen Bülbül, "Bu meselelerde Türkiye'nin oluşturduğu milli politikalar çerçevesinde birlik ve beraberlik içerisinde olmak zaruridir. Türk milleti, tarihte olduğu gibi bugün de devletinin ve milletinin bekasını her türlü dünyevi menfaatinin üstesinde tutarak geleceğine sahip çıkacaktır. Siyaset kurumuna düşen mesuliyet ise içinde olduğumuz ateş çemberini yok saymamak, görmezden gelmemektir." diye konuştu.