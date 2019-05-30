TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda, MHP ile HDP Grubu arasında "terör sorunu" tatışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulunda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini, hurda araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkartılmasını da içeren "torba kanun" teklifinin görüşmeleri sürüyor.

HDP'nin verdiği değişiklik önergesi üzerinde söz alan Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, "Dersim'de acıların yaşandığını bütün grupların daha önceki konuşmalarında ifade ettiklerini" belirtti.

Başaran, "Bu mesele konjonktürel olarak değişebilecek, tavır alınacak bir mesele değil. O açıdan, bu gerçekliği de görerek hakikatlerle yüzleşme zamanı çoktan geldi de geçti. Dersim'e, Dersim ismini tekrar iade etmek aslında Dersim halkına bir öz eleştiri, bir özür mahiyetini de taşıyacaktır." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, yerinden söz alarak, "Bu hususta devletimizin ortaya koymuş olduğu tavrın o gün itibarıyla da gerekli olduğunu ifade ediyoruz. Bizim tarihten alacağımız dersler elbette olabilir. Tarihte her zaman iyiler, her zaman zaferler olmayabilir; tarihte yenilgiler, sıkıntılar söz konusu da olabilir. Biz, bunlardan dersimizi alırız ancak yüzleşmekle bahsedilen şey, geçmişimize küfredecek şekilde, geçmişimize hakaret edecek ve adeta dedelerimizi bir katliamla suçlayacak şekilde birtakım iftiralarsa, bunu şiddetle reddediyoruz." diye konuştu.