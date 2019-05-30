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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.05.2019 17:01 | Son Güncelleme

MHP ile HDP arasında "terör sorunu" tartışması yaşandı

TBMM Genel Kurulunda, MHP ile HDP Grubu arasında "terör sorunu" tatışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulunda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini, hurda araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkartılmasını da içeren "torba kanun" teklifinin görüşmeleri sürüyor.

HDP'nin verdiği değişiklik önergesi üzerinde söz alan Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, "Dersim'de acıların yaşandığını bütün grupların daha önceki konuşmalarında ifade ettiklerini" belirtti.

Başaran, "Bu mesele konjonktürel olarak değişebilecek, tavır alınacak bir mesele değil. O açıdan, bu gerçekliği de görerek hakikatlerle yüzleşme zamanı çoktan geldi de geçti. Dersim'e, Dersim ismini tekrar iade etmek aslında Dersim halkına bir öz eleştiri, bir özür mahiyetini de taşıyacaktır." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, yerinden söz alarak, "Bu hususta devletimizin ortaya koymuş olduğu tavrın o gün itibarıyla da gerekli olduğunu ifade ediyoruz. Bizim tarihten alacağımız dersler elbette olabilir. Tarihte her zaman iyiler, her zaman zaferler olmayabilir; tarihte yenilgiler, sıkıntılar söz konusu da olabilir. Biz, bunlardan dersimizi alırız ancak yüzleşmekle bahsedilen şey, geçmişimize küfredecek şekilde, geçmişimize hakaret edecek ve adeta dedelerimizi bir katliamla suçlayacak şekilde birtakım iftiralarsa, bunu şiddetle reddediyoruz." diye konuştu.

Bülbül, "Seyit Rıza da feodal bir eşkıyadır, bir teröristtir." ifadesini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, "Bunu, böyle sağa sola çekme yerine kabul etmek, tarihle yüzleşmek, gerekirse bunun hesabını vermek, Türkiye'nin önündeki en önemli sorunlarından biridir." karşılığını verdi.

Tekrar söz alan MHP Grup Başkanvekili Bülbül, "Türk tarihinde geçmişten bugüne yaşanan isyanları veyahut da devlete karşı yapılan kalkışmaları sadece bir etnik temele bağlayan bir anlayış hiçbir şekilde tarihi gerçeklikle bağdaşmaz." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Kurtulan'ın, "Bu ülkede bir Kürt sorunu olduğu açık." sözlerine MHP sıralarından "terör sorunu" karşılığı geldi ve iki grup arasında karşılıklı laf atmalar yaşandı. Bu sırada HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ile MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz arasında tartışma devam etti ve iki gruptan milletvekilleri ayağa kalktı.

Tartışmanın bitmemesi üzerine, TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi.

İki grup arasındaki tartışma arada da bir süre devam etti.

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genel kurul HDP MHP tartışma

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