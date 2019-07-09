TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, belediye meclisi toplantısında AK Parti'nin çalışma takvimine yönelik önergesini kabul etmemesini eleştirerek, "CHP budur. CHP'nin demokrasi anlayışı, bir yerde gücü eline geçirene kadardır. Köprüyü geçene kadar CHP 'demokrasi' diye bağırır, 'Hak, hukuk, adalet.' der. CHP bir yere geldikten sonra bunların tamamını unutur." dedi. TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, Çorlu'daki tren kazasının üstünden bir yıl geçtiğini, bu olayın yıl dönümünde TCDD'nin sitesinde paylaşılan "Huzur taşıyoruz, güven taşıyoruz, mutluluk taşıyoruz." cümlesini eleştirdi. Olayın yıl dönümünde bir açıklama yapılarak hesap vermek gibi bir ciddiyetin taşınmasının daha çok yakışacağını söyleyen Ağıralioğlu, "Bu aynı güne denk gelen açıklamayı ciddiyetsizlik ve kazada yaralananlara nezaketsizlik, ölenleri olan ailelerimize saygısızlık sayıyorum." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Hakkari'de askeri araca PKK'lı teröristlerce yapılan saldırı sonucu şehit olan 2 asker için Allah'tan rahmet yaralı asker için de acil şifalar diledi. Bülbül, şehitlerin ailelerine ve millete başsağlığı dileğinde bulundu. HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, milletvekillerinin ve Meclisin itibarını korumanın TBMM Başkanlığının ve bütün grupların görevi olduğunu dile getirerek, hangi partinin milletvekili olursa olsun bir saldırıyla karşılaşması durumunda hassas davranılması gerektiğini söyledi. Partisinin Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın, gözaltına alınan danışmanlarının bırakılması için kendi isteğiyle bindiği polis aracında 1 saat tutulduğunu anlatan Oluç, böyle bir olayın kabul edilemeyeceğini, bunun hukuksuz bir davranış olduğunu söyledi. Oluç, anayasayı çiğneyen söz konusu güvenlik görevlisi hakkında soruşturma açılması gerektiğini ifade etti. Oluç, "Milletvekillerinin itibarının sarsılmasına ve bu şekilde anayasanın çiğnenmesine izin verilmemesi gerekiyor. Bu konuda Meclis, itibarına sahip çıkmalıdır." dedi.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in, söz konusu olaya ilişkin Dersim Dağ'ın, Twitter paylaşımında, gözaltına alındığı şeklinde açıklama yaptığını hatırlatmasının ardından Oluç, "Biraz o olayın heyecanıyla olmuş olabilir. Yani bir gözaltı olayı yok milletvekili açısından." ifadesini kullandı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Hakkari'de şehit olan askerler için Allah'tan rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı diledi. HDP Diyarbakır Milletvekili Dağ'ın yaşadığı olayı dile getiren Özel, "Dersim arkadaşımız Meclisin gencecik bir milletvekili, kürsüde de izliyoruz. Dün yaşananları ve milletvekillerine karşı takınılan tutumu benimsemediğimizi, bu konuda parti ayrımı olmaksızın herkesin hassas davranması gerektiğini düşünüyoruz. HDP milletvekillerine CHP milletvekillerine davranıldığı gibi davranılmıyor Bize de AK Parti milletvekillerine davranıldığı gibi davranılmıyor. Oysa herkes milletin vekili. Milletin vekillerini, İçişleri Bakanının söylemlerinden etkilenen veya o kötü hedef gösteren dilden etkilenen bazı kamu görevlileri, anayasayı çiğneyecek işler yapıyor." diye konuştu.

Özel, Türkiye'de, ihtiyat akçesine el atma noktasına gelindiğini söyleyerek, "Bu, Türkiye Cumhuriyeti'nde son 17 yılda yaptığınız ekonomik tahribatların itirafı noktasında bir gerçeklik. Bunu herkes oturup bir daha bir düşünsün." ifadesini kullandı. Merkez Bankası Başkanının görevden alınmasını eleştiren Özel, bunun Türkiye'nin itibarını ortadan kaldırdığını savundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin her ayın ikinci pazartesi günü, ayda 5 gün toplanması yönündeki AK Parti'nin teklifinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından gündeme alınmamasını eleştirdi. Yıllardır İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin ayda 5 gün çalıştığını ancak "eylülden itibaren tekrar 5 gün çalışılması" için AK Parti'nin verdiği grup önerisinin İmamoğlu tarafından gündeme alınmadığını söyleyen Muş, şöyle konuştu: "Niçin Meclisi çalıştırmak istemiyorsun? Sen seçilmişsin de o Meclis üyeleri oraya başka yerden mi geldiler? Onlar da seçildi. Hani demokrasi anlayışınız? Siz bir yerde, bir makama geldiğiniz zaman demokrasiyi rafa kaldırırsınız. Şimdi Sayın Özel'e söylüyorum, ara Ekrem İmamoğlu'nu sor, neden eylül ayından itibaren Meclisin 5 gün çalışmasıyla ilgili verdiğimiz grup önerisini gündeme almıyor? Hangi hakla, hangi yetkiyle bunu yapıyor? Ali kıran baş kesen gibi adam, izleyin Meclis toplantılarını, böyle rezillik olur mu? 174 üyesi bulunan AK Parti grubunun önerisini gündeme almıyor. Dert ne? Meclis 5 gün çalışmasın. O Meclis çalışacak arkadaşlar. Milletin verdiği yetkiyi Meclis üyelerimiz sonuna kadar kullanacak."