TBMM Genel Kurulu

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Almanya'da bir belediye meclisinin aldığı kararla, 1915 yılında Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan Süryanilere soykırım yapıldığı iddiasıyla kente bir "anma anıtı" dikildiğini söyledi.

Türkiye'nin psikolojik olarak da tarihen de bugün her türlü birikimiyle bunlarla mücadele edecek güçte olduğunu vurgulayan Bülbül, "Siyasi parti ayrımı gözetmeksizin, bizim geleceğimizi ilgilendiren ve geçmişimizle alakalı iftiralar yığınıyla karşılaştığımız bu süreçte, hepimizin üzerine düşen bir görevi var. Bu noktada kimseye fırsat vermemek ve Türkiye'nin, Türk milletinin onurunu, gururunu her şekilde, her yerde temsil etmektir." şeklinde konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, bu günün, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) kuruluş yıl dönümü olduğunu anımsatarak, 12 Eylül askeri darbesinin ürünü olarak kurulan YÖK'ün, kurulduğu günden bugüne üniversitelerin üretmesi gereken bilimin, özgür ve eleştirel düşüncenin üzerine bir karanlık gibi çöktüğünü ifade etti.