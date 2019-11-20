HABER

TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.11.2019 16:12 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: - "Çocuk meselesi, kadın meselesi olarak görülüyor. Oysaki çocuklar kadına ve erkeğe beraber emanet. Topluma, hepimize emanet" - CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: - "Çocuklarımızın, çocuk işçiliği ve çocuk istismarına karşı korunması gerekmektedir. Çocuklarımızın geleceğinin garanti altına alındığı bir sosyal devletin oluşturulması gerekmektedir"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Çocuk meselesi, kadın meselesi olarak görülüyor. Oysaki çocuklar kadına ve erkeğe beraber emanet. Topluma, hepimize emanet." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, terör örgütü PKK'nın elinde 12 devlet görevlisinin bulunduğunu belirterek, "Bunlarla ilgili lütfen harekete geçin. Bu bir devletin zafiyetidir." ifadesini kullandı.

Türkkan, 20 Kasım'ın Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlandığını anımsatarak, "Özellikle, savaşın ve yoksulluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda yaşam mücadelesi veren çocukları korumak ve koşullarını iyileştirmek amacı taşıyan bu farkındalık gününü biz de İYİ Parti olarak kutluyoruz. Çocuklarımızın geleceğe daha iyi umutla bakabilmesi için çalışıyoruz." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül de Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutlayarak, "Sadece bizim bölgemizde değil bütün dünyada yaşanan çatışmaların, kargaşanın, kaosun ve bunların neticesinde doğan göç olaylarında masum ve mazlum çocuklar olduğunu büyük bir acıyla, üzüntüyle takip etmekteyiz. Büyük güçlerin dünyada yapmış olduğu menfaat kavgalarının, çatışmaların neticesinde masum çocukların yaşam haklarının elinden alınıyor olması asla kabul edilebilecek bir durum değildir." ifadesini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Dünya Çocuk Hakları Günü'ne işaret ederek, Türkiye'nin sözleşmeye koymuş olduğu çekincelerin çocuk haklarını kısıtlayan özellikte olduğunu savundu. Oluç, Türkiye nüfusunun yüzde 28'ini çocukların oluşturduğunu, buna rağmen Türkiye'nin çocuk hakları konusunda sorunlu bir noktada bulunduğunu ileri sürdü.

Anayasa Mahkemesinin, gazetecilerin fazla mesai ücretinin zamanında ödenmediği her gün için işverenin yüzde beş fazla ödeme yapmasını öngören düzenlemeyi iptal ettiğini anımsatan Oluç, bu iptalle birlikte gazetecilerin bir hakkının daha yok edildiği vurguladı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Dünya Çocuk Hakları Günü'ne ilişkin, TBMM'nin birinci görevinin Türkiye'deki ve tüm dünyadaki çocukların hakkını, hukukunu korumak ve onları geleceğe hazırlamak olduğunu söyledi.

Özkoç, "Çocuklarımızın, çocuk işçiliği ve çocuk istismarına karşı korunması gerekmektedir. Çocuklarımızın, geleceğinin garanti altına alınan bir sosyal devletin oluşturulması gerekmektedir." dedi.

15 Temmuz şehitlerinin yakınları için toplanan yardımlara değinen Özkoç, "Dün sayın bakan, bütçe komisyonunda şehit yakınlarıyla ilgili toplanan paraya ilişkin, 'bu para hazinenin uhdesindedir' dedi. Bugün arkadaşlarımız, kurulduğu iddia edilen vakıf binası önünde bir basın toplantısı yaptılar. Maalesef orada böyle bir vakıf binasından kimsenin haberi yok. Mülk sahibinin de haberi yok." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Dünya Çocuk Hakları Günü'ne dair, çocuk hakları meselesinin aslında 19. yüzyıldan sonra gündeme gelen bir konu olduğunu, çocuklar için hazırlanan sözleşmeyi Türkiye'nin de 1995 yılında imzaladığını anımsattı.

Çocuklarla alakalı yapılabilecek en iyi şeyin onların mevcut olan ruh halinin, masumiyet halinin korunması olduğunu vurgulayan Zengin, "Çocuk meselesi, kadın meselesi olarak görülüyor. Oysaki çocuklar kadına ve erkeğe beraber emanet. Topluma, hepimize emanet." diye konuştu.

PARTNERSalda Gölü uyarısı: Adım dahi atmayınSalda Gölü uyarısı: Adım dahi atmayın
Bakan Selçuk, Konya’da il değerlendirme toplantısına katıldıBakan Selçuk, Konya’da il değerlendirme toplantısına katıldı
Destici'den EYT açıklaması: Maliyetin açıklanan rakamın altında olduğuna inanıyorumDestici'den EYT açıklaması: Maliyetin açıklanan rakamın altında olduğuna inanıyorum
Anahtar Kelimeler:
Dünya Çocuk Hakları Günü Engin Özkoç Özlem Zengin TBMM Genel Kurulu

En Çok Okunan Haberler

Güleda cinayetinde yeni gelişme! Soruşturma başlatıldı

Güleda cinayetinde yeni gelişme! Soruşturma başlatıldı

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Sosyal medyaya damgasını vuran mevlid ile ilgili konuştu

Sosyal medyaya damgasını vuran mevlid ile ilgili konuştu

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Şoke eden muz paylaşım: Seks diyorum...

Şoke eden muz paylaşım: Seks diyorum...

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Böyle bulundu

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Böyle bulundu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

Diğer Haberler
Bakan Soylu, 'Menzilcilerin' bakanlıkta kadrolaştığı iddialarına yanıt verdi: Bir tane göstersinler bakanlığı bırakacağım

Soylu'dan 'Menzilcilerin' bakanlıkta kadrolaştığı iddialarına yanıt

AK Parti'li Zengin ve CHP'li Özkoç'un tartışması tutanaklarda

AK Parti'li Zengin ve CHP'li Özkoç'un tartışması tutanaklarda

İYİ Partili Özdağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'vergi' çağrısı

İYİ Partili Özdağ'dan Erdoğan'a çağrı: Yapılmazsa yok olup gidecek

HDP toplantısından 'erken seçim' çağrısı çıktı

HDP toplantısından 'erken seçim' çağrısı çıktı

Erdoğan'ın 'CHP genel başkanı olman gerekir' dediği iddia edilen isim kim? İlk tepki Muharrem İnce'den

CHP genel başkanlığı için gündeme bomba gibi düşen iddia

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine çok sert tepki

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.