TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Çocuk meselesi, kadın meselesi olarak görülüyor. Oysaki çocuklar kadına ve erkeğe beraber emanet. Topluma, hepimize emanet." dedi. TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, terör örgütü PKK'nın elinde 12 devlet görevlisinin bulunduğunu belirterek, "Bunlarla ilgili lütfen harekete geçin. Bu bir devletin zafiyetidir." ifadesini kullandı. Türkkan, 20 Kasım'ın Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlandığını anımsatarak, "Özellikle, savaşın ve yoksulluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda yaşam mücadelesi veren çocukları korumak ve koşullarını iyileştirmek amacı taşıyan bu farkındalık gününü biz de İYİ Parti olarak kutluyoruz. Çocuklarımızın geleceğe daha iyi umutla bakabilmesi için çalışıyoruz." diye konuştu. MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül de Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutlayarak, "Sadece bizim bölgemizde değil bütün dünyada yaşanan çatışmaların, kargaşanın, kaosun ve bunların neticesinde doğan göç olaylarında masum ve mazlum çocuklar olduğunu büyük bir acıyla, üzüntüyle takip etmekteyiz. Büyük güçlerin dünyada yapmış olduğu menfaat kavgalarının, çatışmaların neticesinde masum çocukların yaşam haklarının elinden alınıyor olması asla kabul edilebilecek bir durum değildir." ifadesini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Dünya Çocuk Hakları Günü'ne işaret ederek, Türkiye'nin sözleşmeye koymuş olduğu çekincelerin çocuk haklarını kısıtlayan özellikte olduğunu savundu. Oluç, Türkiye nüfusunun yüzde 28'ini çocukların oluşturduğunu, buna rağmen Türkiye'nin çocuk hakları konusunda sorunlu bir noktada bulunduğunu ileri sürdü. Anayasa Mahkemesinin, gazetecilerin fazla mesai ücretinin zamanında ödenmediği her gün için işverenin yüzde beş fazla ödeme yapmasını öngören düzenlemeyi iptal ettiğini anımsatan Oluç, bu iptalle birlikte gazetecilerin bir hakkının daha yok edildiği vurguladı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Dünya Çocuk Hakları Günü'ne ilişkin, TBMM'nin birinci görevinin Türkiye'deki ve tüm dünyadaki çocukların hakkını, hukukunu korumak ve onları geleceğe hazırlamak olduğunu söyledi. Özkoç, "Çocuklarımızın, çocuk işçiliği ve çocuk istismarına karşı korunması gerekmektedir. Çocuklarımızın, geleceğinin garanti altına alınan bir sosyal devletin oluşturulması gerekmektedir." dedi.