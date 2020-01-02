TBMM Genel Kurulu

Yöneticilerin, milli kaynaklar üzerindeki tasarruf hakkının vatandaşlar tarafından kendilerine ödünç verildiğini akıllarından çıkarmamaları gerektiğini ifade eden Karaduman, "Milyonlarca vatandaş bugün işsiz. İktidar, yaptığı tüm atamalarda 'Ya benimsin ya da kara toprağın' anlayışıyla hareket etmektedir. Hukuk devletinin en önemli özelliği siyasi tercihi ne olursa olsun tüm vatandaşların kamu kurumlarında çalışma hakkını teminat altına almaktır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) 2018 Yılı Raporu Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyonun raporu üzerinde söz alan Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, denetim mekanizmasının devletin stratejik konumunda ve dokunulmaz olması gerektiğini söyledi.

Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) en önemli vazifesinin, devletle vatandaş arasındaki engelleri ortadan kaldırmak olması gerektiğini dile getiren Karaduman, "Hizmetler ulaşılabilir olmalı, çeşitli eğitim faaliyetleri ve bilgilendirme faaliyetlerine vatandaşlarımız da dahil edilmelidir. KHK'lerle yapılan hak ihlalleri ve mahkemelerin keyfi kararlarına bakıldığında KDK'nin misyonuna uygun çalışmadığı ortadadır. Mağduriyetler ivedi şekilde giderilmeli, tıkalı olan adalet mekanizması yeniden açılmalıdır." ifadesini kullandı.

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, ombudsmanlığın her türlü hukuksuzluğa karşı kurulan bir kurum olduğunu söyledi.

Hukukun en büyük düşmanının yandaşlık olduğunu ileri süren Ünsal, "Liyakatsızlık ve yandaşlığın, ombudsmanlığa başvuruyu gün geçtikçe artırdığını" savundu.

KDK'nin, kuruluşundan bu yana artarak gelen çeşitli başvurular olduğunu, bunların sayısının 76 bini geçtiğini dile getiren Ünsal, "Düşen bir çığda hiçbir kar tanesi kendisini olup bitenden sorumlu tutmuyor. Ombudsmanlık diğer kurumlardan farklı değerlendirilmelidir. Çünkü bu kurum yurttaşın haklarını savunur ve vatandaşın avukatı görevini görür. Adalet, özünde sosyal mutluluktur. Kurumun daha etkin hale gelmesi büyük önem arz etmektedir. Tüm sorun ve sıkıntıların çözümü için hepimizin elini taşın altına koyması gerekiyor." diye konuştu.