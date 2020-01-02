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  4. TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.01.2020 20:43 | Son Güncelleme

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon Başkanı Mihrimah Belma Satır: - "Vatandaşların dilekçe hakkının kullanılmasını, hak arama kültürünün gelişmesini çok önemli buluyoruz" -"Dilekçe Komisyonumuz, Meclis Başkanımızın olurlarıyla bir çalıştay düzenlemeye karar vermiştir. Bu çalıştayı düzenlemedeki amacımız, hak arama kültürünü daha yerleşik hale getirmek"

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon Başkanı Mihrimah Belma Satır, vatandaşların dilekçe hakkının kullanılmasını, hak arama kültürünün gelişmesini önemli bulduklarını belirtti.

TBMM Genel Kurulunda, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) 2018 Yılı Raporu Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyonun raporu üzerinde söz alan Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, denetim mekanizmasının devletin stratejik konumunda ve dokunulmaz olması gerektiğini söyledi.

Yöneticilerin, milli kaynaklar üzerindeki tasarruf hakkının vatandaşlar tarafından kendilerine ödünç verildiğini akıllarından çıkarmamaları gerektiğini ifade eden Karaduman, "Milyonlarca vatandaş bugün işsiz. İktidar, yaptığı tüm atamalarda 'Ya benimsin ya da kara toprağın' anlayışıyla hareket etmektedir. Hukuk devletinin en önemli özelliği siyasi tercihi ne olursa olsun tüm vatandaşların kamu kurumlarında çalışma hakkını teminat altına almaktır." dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) en önemli vazifesinin, devletle vatandaş arasındaki engelleri ortadan kaldırmak olması gerektiğini dile getiren Karaduman, "Hizmetler ulaşılabilir olmalı, çeşitli eğitim faaliyetleri ve bilgilendirme faaliyetlerine vatandaşlarımız da dahil edilmelidir. KHK'lerle yapılan hak ihlalleri ve mahkemelerin keyfi kararlarına bakıldığında KDK'nin misyonuna uygun çalışmadığı ortadadır. Mağduriyetler ivedi şekilde giderilmeli, tıkalı olan adalet mekanizması yeniden açılmalıdır." ifadesini kullandı.

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, ombudsmanlığın her türlü hukuksuzluğa karşı kurulan bir kurum olduğunu söyledi.

Hukukun en büyük düşmanının yandaşlık olduğunu ileri süren Ünsal, "Liyakatsızlık ve yandaşlığın, ombudsmanlığa başvuruyu gün geçtikçe artırdığını" savundu.

KDK'nin, kuruluşundan bu yana artarak gelen çeşitli başvurular olduğunu, bunların sayısının 76 bini geçtiğini dile getiren Ünsal, "Düşen bir çığda hiçbir kar tanesi kendisini olup bitenden sorumlu tutmuyor. Ombudsmanlık diğer kurumlardan farklı değerlendirilmelidir. Çünkü bu kurum yurttaşın haklarını savunur ve vatandaşın avukatı görevini görür. Adalet, özünde sosyal mutluluktur. Kurumun daha etkin hale gelmesi büyük önem arz etmektedir. Tüm sorun ve sıkıntıların çözümü için hepimizin elini taşın altına koyması gerekiyor." diye konuştu.

- Kamu Başdenetçisine teşekkür

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Başkanı Belma Satır, Kamu Denetçiliği 2018 yılı raporunu süresinde kendilerine sunan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç nezdinde tüm denetçilere ve görüşleriyle raporu tekamül ettiren karma komisyon üyelerine teşekkür etti.

Dilekçe hakkının, anayasal bir hak olduğunu, dilekçe hakkının kullanıldığı TBMM'de, denetim faaliyeti yapan üç komisyon bulunduğunu dile getiren Satır, bu komisyonların da Dilekçe Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu olduğunu ifade etti.

Bunların dışında dilekçe hakkının kullanıldığı, parlamenter rejimde kurulan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde devam eden çeşitli kurumlar olduğunu söyleyen Satır, bunlardan birinin bugün raporunu inceledikleri Kamu Denetçiliği Kurumu olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Kamu Görevlileri Etik Kurulunun çalışmalarını önemsediklerini belirten Satır, şöyle konuştu:

"Vatandaşların dilekçe hakkının kullanılmasını, hak arama kültürünün gelişmesini çok önemli buluyoruz. Bu anlamda Dilekçe Komisyonumuz, Meclis Başkanımızın olurlarıyla bir çalıştay düzenlemeye karar vermiştir. Bu sevincimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu çalıştayı düzenlemedeki amacımız, vatandaşımızın hak ve hürriyetlerini korumak, hak arama kültürünü daha yerleşik hale getirmek, anayasal hak olan dilekçe hakkının daha verimli kullanılmasını temin etmek için kurumlar arasında etkin bir iş birliğini sağlamak. Bu anlamda kurum yetkililerimiz, bakanlık temsilcilerimiz, akademisyenlerimiz bir araya gelerek güzel bir rapor çıkarmamızı ve çalıştayımızın başarılı olmasını şimdiden temenni ediyorum ve tüm milletvekili arkadaşlarımızı bu çalıştaya katılmaya davet ediyorum."

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, 2018 yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu hakkında Karma Komisyon Raporu üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından, birleşimi 14 Ocak Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

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