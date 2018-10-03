TBMM Genel Kurulu toplandı

Din görevlilerinin, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin püskürtülmesinde üzerine düşeni fazlasıyla yaptıklarını belirten Kılıç, bu yıl "Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler" temasıyla kutlanacak Camiler ve Din Görevlileri Haftası boyunca camilerin medeniyetteki yeri ve önemi üzerinde durulacağını, din hizmetine emek verenlerin hatırlanacağını ifade etti.

"Çin'den alınan ayçiçeği yüzünden Aksaray'da ayçiçeği üreticisi perişan haldedir. Elektrik borcu yüzünden Aksaray'da icralık olmayan çiftçi kalmamıştır. İnsanlar artık hayvanlarını ya kesmeye ya da satmaya başlamışlardır. Ahırlarımız boş kalmıştır. Hükümetimiz halen neyi bekliyor, neye güveniyor? Her şeyi dışarıdan ala ala ekonominin geldiği durum ortadadır. Krizden dolayı işsiz kalan sanayi işçilerine bir de tarım işçileri eklenecektir."

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy ise gündem dışı konuşmasında, Cumartesi Anneleri'nin sessiz çığlığını herkesin duymasını istedi.

Cumartesi Anneleri'nin, 23 yıldır kayıpların ortaya çıkarılması için mücadele verdiğini vurgulayan Ersoy, "5 haftadır kayıp yakınlarının Galatasaray Meydanı'na çıkışı yasaklanıyor. Oğlunun cansız bedenine sarılmış bir anneyi tasvir eden anıtın önünde eğilip ülke içinde çocuklarının, kardeşlerinin, eşlerinin, yakınlarının faillerinin ortaya çıkarılmasını arayan Cumartesi Anneleri'ne saldırmak hangi hakka, hukuka ve adalete uyuyor?" değerlendirmesinde bulundu.

