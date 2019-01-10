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TBMM Genel Kurulu toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.01.2019 14:38 | Son Güncelleme

Meclis Başkanvekili Levent Gök - "(10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü) Çalışan gazetecilerimizin yanında elbette çalışamayan gazetecilerimiz var. Doğal olarak biz bugünü tüm basın emekçilerimizin günü olarak kutluyoruz"

TBMM Başkanvekili Levent Gök, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, "Çalışan gazetecilerimizin yanında elbette çalışamayan gazetecilerimiz var. Doğal olarak biz bugünü tüm basın emekçilerimizin günü olarak kutluyoruz." dedi.

Meclis Genel Kurulu, Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.

Gök, dün Genel Kurulda, HDP milletvekillerinin Ankara il binası önünde basın toplantısı yaparken polis müdahalesine uğraması konusunun gündeme geldiğini anımsatarak, "Sabah saatlerinde Ankara Emniyet Müdürü ile bizzat konuyu görüştük. Ankara Emniyet Müdürü, olayla ilgili inceleme başlatacağını tarafıma ifade etmiştir." açıklamasını yaptı.

Bugünün, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olduğunu anımsatan Gök, "Çalışan gazetecilerimizin yanında elbette çalışamayan gazetecilerimiz var. Doğal olarak biz bugünü tüm basın emekçilerimizin günü olarak kutluyoruz. Parlamentomuzun çalışan gazetecilerimizin ve çalışmayan basın emekçilerinin sorunlarını da dikkate alarak, onların daha bir mutlu yaşam sürmelerine olanak sağlayacak çalışmalar yapacağına inancımla tekrar gazetecilerimizin, basın emekçilerimizin bugününü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Levent Gök, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci "Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü", CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu "demokratik hukuk devleti için yasamanın işlevi", İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar ise "2019'un Samsun Yılı ilan edilmesi" konularında gündem dışı birer konuşma yaptı.

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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Levent Gök TBMM Genel Kurulu

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