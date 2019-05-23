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TBMM Genel Kurulu toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2019 14:34 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Mithat Sancar başkanlığında toplandı.

Sancar, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Artvin Milletvekili Ertunç Erkan Balta, yapımı devam eden baraj nedeniyle Yusufeli halkının birçok sorunla karşı karşıya kaldığını, ancak girişimleriyle bu problemleri tek tek çözdüklerini söyledi.

Yusufeli'nde, hak sahipliği konusundaki sıkıntıların çözümü için ilgili bakanlıklarla görüştüklerini anlatan Balta, kısa sürede çözüme ulaşacaklarını belirtti. Balta, "2 Haziran'da Yusufeli'nde seçimler yenileniyor. Yusufeli'nde inşallah 2 Haziran'da emanet ehlinde kalacak. Yusufeli, doğru kararı verecek." diye konuştu.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, gençlerin ve sporcuların her alanda desteklenmesi ile teşvik edilmesi; CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu ise İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 70. yıldönümü hakkında gündem dışı konuşma yaptı.

Bu arada Denizli'den gelen bir grup öğrenci ve öğretmen de Genel Kurulu bir süre izledi.

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