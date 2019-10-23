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TBMM Genel Kurulu toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.10.2019 14:52 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu Azerbaycan'ın 28. Bağımsızlık Günü, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek Samsun'un sorunları, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu Karadağ ziyaretine ilişkin gündem dışı konuşmalar yaptı.

Hayrettin Nuhoğlu, 18 Ekim'in kardeş ülke Azerbaycan'ın bağımsızlığının ilan edilmesinin 28. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Azerbaycan, 70 yıl boyunca komünizmin baskı ve zulmüne rağmen Türklüğünden taviz vermemiş ve bağımsızlık ruhunu korumuştur." dedi.

Azerbaycan'ın, bu bağımsızlık ruhuyla 1988'de başlayan Rus-Ermeni iş birliğinin karşısına çıkarak direndiğini ve şehitler verdiğini belirten Nuhoğlu, "Azerbaycan, Hocalı soykırımına ve toplu sürgünlere maruz kalmış ama bağımsızlık savaşını kazanarak 18 Ekim 1991'de aynı yüzyıl içinde ikinci kez bağımsızlığını ilan etmiştir. İkinci bağımsızlık mücadelesini başarırken hayatlarını kaybeden bütün soydaşlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum." diye konuştu.

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