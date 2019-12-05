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TBMM Genel Kurulu toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.12.2019 15:27 | Son Güncelleme

Meclis Başkanvekili Gök: - "Mustafa Kemal Atatürk, kadının yükseldiği ve kadının toplumun her alanında fazlasıyla yer aldığı bir düzeni arzu etmiştir"

Meclis Başkanvekili Levent Gök, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 85. yılına ilişkin, "Mustafa Kemal Atatürk, kadının yükseldiği ve kadının toplumun her alanında fazlasıyla yer aldığı bir düzeni arzu etmiştir." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gök başkanlığında toplandı.

Gök, birleşimin açılmasının ardından yaptığı konuşmada, bugünün, Kadın Hakları Günü ve Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 85. yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in pek çok yenilikleri içerdiğini, bunların en önemlilerinden birisinin, "kadına yönelik düşünce yapısı" olduğunu belirten Gök, "Mustafa Kemal Atatürk, kadının yükseldiği ve kadının toplumun her alanında fazlasıyla yer aldığı bir düzeni arzu etmiştir. Cumhuriyet projesi içerisinde kadına verilen önem, bu nedenle çok ayrı bir yer tutar. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'i kurmadan önce kadının toplumdaki siyasal, hukuki ve ekonomik durumunu kafasında çoktan şekillendirmiştir. Mustafa Kemal Atatürk her fırsatta kadını yüceltmiş ve ona hak ettiği değeri vermeye gayret etmiştir." diye konuştu.

Gök, Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve saygıyla andığını dile getirdi.

Levent Gök daha sonra, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü", CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, "Çorum'un sorunları" ve İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, "5 Aralık Kadın Hakları Günü" konusunda konuşma yaptı.

Meclis Başkanvekili Levent Gök, yerlerinden söz talebinde bulunan milletvekilleri arasından kadınlara pozitif ayrımcılık tanıyacağını, birleşim süresince isteyen kadın milletvekiline söz hakkı vereceğini dile getirdi.

Bu arada, Türk Kadınlar Konseyi üyeleri de Genel Kurul görüşmelerini izleyici locasından bir süre takip etti.

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Anahtar Kelimeler:
TBMM Genel Kurulu Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesi

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