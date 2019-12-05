TBMM Genel Kurulu toplandı

Meclis Başkanvekili Levent Gök, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 85. yılına ilişkin, "Mustafa Kemal Atatürk, kadının yükseldiği ve kadının toplumun her alanında fazlasıyla yer aldığı bir düzeni arzu etmiştir." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gök başkanlığında toplandı.

Gök, birleşimin açılmasının ardından yaptığı konuşmada, bugünün, Kadın Hakları Günü ve Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 85. yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in pek çok yenilikleri içerdiğini, bunların en önemlilerinden birisinin, "kadına yönelik düşünce yapısı" olduğunu belirten Gök, "Mustafa Kemal Atatürk, kadının yükseldiği ve kadının toplumun her alanında fazlasıyla yer aldığı bir düzeni arzu etmiştir. Cumhuriyet projesi içerisinde kadına verilen önem, bu nedenle çok ayrı bir yer tutar. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'i kurmadan önce kadının toplumdaki siyasal, hukuki ve ekonomik durumunu kafasında çoktan şekillendirmiştir. Mustafa Kemal Atatürk her fırsatta kadını yüceltmiş ve ona hak ettiği değeri vermeye gayret etmiştir." diye konuştu.