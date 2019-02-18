TBMM heyeti Azerbaycan'da

Oktay Asadov, Türkiye'nin sevincini kendi sevinçleri, kederini de kendi kederleri olarak gördüklerini ifade ederek, dünyada Türkiye ve Azerbaycan gibi birbirine bu kadar yakın iki ülkenin bulunmadığını belirtti.

TBMM heyetini kabul eden Asadov, Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenler ile Çekmeköy'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 asker için taziye dileklerinde bulundu.

Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım başkanlığında; AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ile MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ'dan oluşan heyet, Azerbaycan Milli Meclisini ziyaret etti.

BAKÜ (AA) - TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım ve beraberindeki dostluk grubu üyesi milletvekilleri, temaslarda bulunmak için geldikleri Bakü'de Azerbaycan Meclis Başkanı Oktay Asadov'la biraraya geldi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin çok iyi düzeyde olduğunu söyleyen Asadov, ticari ilişkilerin daha da artırılması gerektiğini vurguladı.

Dostluk Grubu Başkanı Ayrım da iki ülke ilişkilerinin en üst seviyede olduğunu söyledi.

Milletvekilleri olarak iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek için çalıştıklarını vurgulayan Ayrım, parlamentolararası ilişkileri çok daha iyi düzeye getireceklerini sözlerine ekledi.

Ayrım, Dağlık Karabağ sorununa da değinerek, bu konuda Azerbaycan'a sonuna kadar destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Meclis heyeti, temasları kapsamında Azerbaycan-Türkiye Dostluk Grubu üyeleriyle de biraraya geldi.

Şamil Ayrım, bu görüşmede yaptığı konuşmada da iki ülke arasındaki ilişkileri çok daha iyi seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Eğitim konusunu çok önemsediklerini söyleyen Ayrım, "1992'den bu yana Türkiye'de 125 bin Azerbaycanlı öğrenci eğitim gördü. Bugün de Türkiye'de 17 bin Azerbaycanlı genç okuyor. Türkiye'de eğitim gören kardeşlerimizin Azerbaycan'ın önemli kuruluşlarında görev yapmasından gurur duyuyoruz." dedi.