TBMM İnsan Hakları Komisyon Başkanı Çavuşoğlu: “Yeni bir kaos ortamı gerçekleştirilmek istendiğinin işaretini aldık”

Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyon Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, “Muhalefet partisi milletvekillerinin Kaz Dağları’na yönelik bir söylem geliştirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Bunun üzerinden yeni bir kaos ortamı gerçekleştirilmek istenildiğinin işaretini alıyoruz” dedi.

AK Parti Bursa İl Teşkilatı Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde bayramlaşma programı gerçekleştirdi. Bayramlaşma, AK Parti Bursa milletvekillerinin, belediye başkanlarının, geçmiş dönem bakan ve milletvekillerinin, il, ilçe teşkilat mensuplarının ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleşti.

Açılış konuşmasını AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman yaptı. Ayhan Salman, bayramların, manevi değerlerin geleneksel olarak yaşatıldığı, aile bireylerini bir araya getiren, toplumda sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu günler olduğunu söyledi. Salman, “Türk milletinin asırlarca insanlığa dağıttığı adalet ve hoşgörüye bugün de hep birlikte AK Davayla sahip çıkmaya devam ediyoruz. 18 yıldır bu davaya gönül veren, sizlerle el ele gönül gönüle yürüyoruz. Önümüzdeki seçimsiz dönemde Türkiye ekonomik olarak güçlenecek. AK Parti ise birleşmenin ve birliğin süreci olacaktır. AK Parti, kardeşliğin, vefanın ve dayanışmanın partisidir. Çünkü AK Parti, kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla, 82 milyonun partisidir. Bu davaya gönül verenler olarak bıkmadan, usanmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Teşkilat mensupları olarak birlik ve beraberlik içinde çalışıp devasa hizmetlerin ülkemize ve şehrimize gelmesi için gayret ediyoruz” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyon Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Kaz Dağları’ndaki altın aranmasıyla ilgili konuştu. Çavuşoğlu, “Gittiğimiz kimi yerlerde özellikle muhalefet partisi milletvekillerinin Kaz Dağları’na yönelik bir söylem geliştirmeye çalıştırdıklarını görüyoruz. Bunun üzerinden yeni bir kaos ortamı gerçekleştirilmek istenildiğinin işaretini alıyoruz. Biraz önce söz ettiğimiz coğrafi şartlarımızı nazara aldığımızda Türkiye’nin yeniden bu tip asayiş ve kaos çabalarıyla yeniden meşgul edilmek istenmesi iyi niyetle bağdaşamayacak bir hal ve tavır olarak ifade edebilirim. Kaz Dağları meselesi nedir biliyor musunuz? Aslında Kaz Dağları meselesi ifade edildiği gibi Kaz Dağı’nın da meselesi değildir. Bu mesele buraya 40 kilometre mesafedeki Kirazlı köyü Balaban Tepe meselesidir. Burada bir altın arama faaliyeti yapılıyor. Dünyada altın rezervi en zengin olan ülke Amerika Birleşik Devletleri’dir. Ardından Almanya geliyor. Şu bir gerçek ki Almanya bizim coğrafyamızda altın rezervlerine ulaşılmasına mani olmak için geçmişte birçok girişimde bulunduğunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Bergama Ovacık’tan biliyoruz. Bergamalı köylülerin Boğaz Köprüsü’ndeki pijama ile özdeşleşen o merhum amcamızın durumunu hatırlıyorsunuz. Bugün ortaya çıkan o fotoğrafın arka planında kimler olduğunu bu ülkenin çocukları, evlatları, yöneticileri gayet iyi biliyor. Sonra orada ne oldu? Vaveyla koptu bir de bir gördük ki sembolik bir rakamla Ovacık’taki altın madeni işletmesi FETÖ’nün bir finansörü olan holding kuruluşuna teslim etti. O tarihten itibaren de eylemler bitti. Bunlar tesadüf değil. Bu coğrafyada yaşıyorsanız, ortaya çıkan fotoğrafların görünen yüzüyle yetinemezsiniz. O perdenin gerisinde yapılmak istenilenleri, kuklayı elinde tutanları görmek zorundasınız. Aksi takdirde burada yol almamız çok zor olur” diye konuştu.