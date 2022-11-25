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TBMM Komisyonu'nda 'Noel baba' tartışması! AK Parti milletvekilleri tepki gösterdi

25.11.2022 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin görüşüldüğü sırada Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in Noel baba sözleri sonrası tartışma çıktı. Çelik'in "Şimdi, Noel'e yaklaşıyoruz biliyorsunuz ve Türkiye'de önümüzdeki günlerde birçok yerde Noel babaların bıçaklandığını duyacağız hepimiz" iddiası sonrası AK Parti milletvekilleri tepki gösterdi. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın uyarısı üzerine Çelik sözlerini düzeltti.

TBMM Komisyonu'nda 'Noel baba' tartışması! AK Parti milletvekilleri tepki gösterdi

TBMM plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların bütçesinin görüşmeleri sırasında iktidar ve muhalefet parti milletvekilleri arasında sık sık tartışma yaşandı.

'NOEL BABALARIN BIÇAKLANDIĞINI DUYACAĞIZ'

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Tuma Çelik

Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik, patrikhanelerin, metropolitlerin tüzel kişiliklerinin olmadığına dikkat çekti. Bütün dünyada statü sahibi olan patrikler ve din görevlilerinin Türkiye'de yok hükmünde olduğunu öne süren Çelik'in "Nefret söylemi de devam ediyor. Şimdi, Noel'e yaklaşıyoruz biliyorsunuz ve Türkiye'de, önümüzdeki günlerde birçok yerde Noel babaların bıçaklandığını duyacağız hepimiz" iddiasında bulundu. Bu açıklamalara AK Parti milletvekilleri tepki gösterdi. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın uyarısı üzerine Çelik sözlerini 'inşallah olmaz' şeklinde düzeltti.

Komisyondaki iktidar sıralarından tepki yükselirken, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, "Ya beyefendi nereden çıkartıyorsun? Yok öyle bir şey" sözleriyle tepkisini gösterdi.  

'İNSANIN KANI DONUYOR'

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "Halkı kin ve nefrete sevk ediyor" derken, Ekrem Çelebi de, "Sen böyle söyleyince insanın kanı donuyor" ifadesini kullandı. Tuma Çelik, "Göreceğiz, hepimiz birlikte göreceğiz. Bu güne kadar her yıl yaşadığımız olayların önümüzdeki dönemde tekrar yaşanacağını söylüyorum" dedi.

Çelik'in, iddialarını sürdürmesi üzerine; komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz tepki gösterdi. Çelik'e uyarıda bulunan Yılmaz, 'Göreceğiz demek yerine, temenni etmiyorum'  demesinin daha iyi olacağını söyledi. Yılmaz, "Bir yanlış anlaşılmaya müsait oluyor cümleniz" diyerek Çelik'in kullandığı ifadeyi değiştirmesini istedi. Çelik de, "İnşallah böyle bir şey olmaz, ama yaşanan durum bunu gösteriyor" dedi.

'TÜRKİYE YÜZYILI' TARTIŞMASI

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, AK Parti'nin, 'Siyaset Vizyon Belgesi'ni açıklarken, 'Türkiye Yüzyılı' başlığını eleştirdi. Burada bir Türkçe hatası olduğunu öne süren Cinisli, "Bir kere her yüzyıl bizim yüzyılımızdır, bunda şüphe yok. 'Türk Yüzyılı' veya 'Türkiye'nin Yüzyılı' olması lazımdı. Bu sloganı bulanın Türkçesinden de ben şüphe ettim çünkü Türkçesi iyi olmayan bir kişi bunu bulmuş" şeklindeki eleştirisi AK Parti'lilerin tepkisini çekti.

AK Parti'li milletvekilleri Cinisli’yi oturdukları yerden eleştirdi. Komisyon Başkanı Yılmaz'ın araya girmesiyle tartışma uzamadan sonlandı. (DHA)

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