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  4. TBMM 'OHAL' kararı için toplanacak! 9 Şubat'ta Meclis'te görüşülecek

TBMM 'OHAL' kararı için toplanacak! 9 Şubat'ta Meclis'te görüşülecek

07.02.2023 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan edildiğini açıklamasının ardından, konunun 9 Şubat Perşembe günü Meclis'te görüşülmesi kararlaştırıldı.

TBMM 'OHAL' kararı için toplanacak! 9 Şubat'ta Meclis'te görüşülecek

Kahramanmaraş merkezli 10 ilin etkilendiği deprem felaketi nedeniyle, TBMM Genel Kurulu yarın, 'aç-kapa' yapacak. Genel Kurul'da, perşembe günü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan OHAL kararı görüşülecek. Anayasa'nın 119'uncu maddesine göre; karar, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, önce Meclis'e sunulacak ve Genel Kurul'a gelecek. Yapılacak görüşmelerin ardından, Genel Kurul'da oylamaya sunulacak.

OHAL kararında en az 151 milletvekilinin oyu gerekiyor. Milletvekillerinin ağırlıklı olarak deprem bölgesinde olması nedeniyle, OHAL kararının perşembe gününe bırakıldığı belirtildi. (DHA)

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