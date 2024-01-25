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  4. TBMM onaylamıştı! İsveç'in NATO üyeliğine onay Resmi Gazete'de yayımlandı

TBMM onaylamıştı! İsveç'in NATO üyeliğine onay Resmi Gazete'de yayımlandı

25.01.2024 22:12 | Son Güncelleme:
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İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun, bugün Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

TBMM onaylamıştı! İsveç'in NATO üyeliğine onay Resmi Gazete'de yayımlandı

Meclis Genel Kurulunda dün İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştı.

Görüşmelerin sonunda teklif, oylamaya katılan 346 milletvekilinden 287'sinin oyuyla kabul edilerek yasalaşmıştı. 55 milletvekili teklife "ret" oyu verirken, 4 milletvekili "çekimser" oy kullanmıştı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun, bugün Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kaynak: AA
Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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resmi gazete İsveç
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