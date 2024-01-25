TBMM onaylamıştı! İsveç'in NATO üyeliğine onay Resmi Gazete'de yayımlandı

Meclis Genel Kurulunda dün İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştı.
Görüşmelerin sonunda teklif, oylamaya katılan 346 milletvekilinden 287'sinin oyuyla kabul edilerek yasalaşmıştı. 55 milletvekili teklife "ret" oyu verirken, 4 milletvekili "çekimser" oy kullanmıştı.
İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun, bugün Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Kaynak: AA