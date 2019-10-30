TBMM'de, ABD Temsilciler Meclisi'nin kararına tepki tezkeresi kabul edildi

Besti KARALAR/ANKARA (DHA)- TBMM Başkanlığı'nın, Meclis Genel Kurulunda kabul edilen tezkeresi ile ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak kabul eden karar kınandı. AK Parti CHP, MHP ve İYİ Parti'nin oyları ile kabul edilen tezkerede, "Türkiye'ye yaptırım uygulanması tehdidi ile alınan Temsilciler Meclis kararının nezdimizdeki anlamı sadece şantaj girişimidir. Türkiye hiçbir zaman şantaja boyun eğmemiştir" denildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, TBMM Başkanlık Tezkeresi okundu. Başkanlık Tezkeresi ile ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak kabul eden karar kınandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un imzasının bulduğu bildiride, "ABD Temsilciler Meclisinin, bir kısım çevrelerin sözde Ermeni Soykırım iddiaları bağlamında gündeme getirdiği tezleri sahiplenmesini, akıl ve vicdan sahibi üyelerin itirazına rağmen, bir karara dönüştürülmesini Türkiye Büyük Millet Meclis’i olarak esefle kınıyor ve reddediyoruz. Daha önceki yılarda da benzeri girişimler olmuş, temsilciler Meclisi'ndeki oylamalara bu şekilde düşmanca yansımamıştı. Geçen süre içinde değişen, tarihin belgeleri değil, Bugünün küçük çıkar hesaplarında boğulmuş utanç verici siyasi zihniyettir. Alınan karar açıkça tarihi gerekçelerin karartılması girişimidir. Türkiye her zaman bu tür iddialar karşısında arşivlerin açılmasını savunmuş, görevin tarihçilerde olduğunu belirtmiş, siyaseti soysuzlaştıran girişimlerin anlamsızlığını kin ve nefret doğrucu potansiyelini vurgulamıştır" denildi.