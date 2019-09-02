TBMM'de adli yıl açılışı resepsiyonu

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- YARGITAY Başkanı İsmail Rüştü Cirit, adli yıl açılış töreni ve Yargıtay Onur Günü nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Havuzlu Bahçe'de resepsiyon verdi.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 2018-2019 adli yılının açılışı nedeniyle TBMM'de resepsiyon verdi. TBMM Havuzlu Bahçe'de düzenlenen resepsiyona, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile yüksek yargı üyeleri katıldı.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, eşi ile birlikte resepsiyona katılan konukları Havuzlu Bahçe'nin kapısında karşıladı.

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