TBMM'de bu hafta

COŞKUN ERGÜL - Meclis, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulması, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi ve yapılandırma süresinin bu ayın sonuna kadar uzatılması gibi önemli düzenlemeleri içeren teklifi görüşmeye devam edecek.

TBMM Genel Kurulu, 71 maddelik Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifini 30. maddeden itibaren görüşecek.

Üç bölümden oluşan teklife göre, varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettiği gelir, banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulacak.

THK ve sivil havacılık pilotları ile kabin memurlarına ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin yüzde 70'i gelir vergisinden istisna olacak.

Yenilenebilir enerji tesislerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların tesliminde KDV istisnası uygulanacak.

Devlet üniversitelerinin diş hekimliği fakültelerinin ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçları, Hazine ve Maliye Bakanlığından aktarılacak kaynakla ödenebilecek.