TBMM'de bu hafta

Sporda şiddete karşı yeni önlemleri içeren teklife göre, müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında taraftarların sürekli veya geçici olarak gruplar halinde toplandıkları yerler, müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergahları, takım veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlar ya da takımların kamp yaptığı yerler, "spor alanı" tanımı içerisine alındı. Böylece güvenliğin sağlanması bakımından müsabaka alanı dışındaki yerlerde de tedbir ve yaptırımlar uygulanabilecek.

Teklifin yasalaşmasının ardından Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne görüşmelerine geçilmesi bekleniyor.

Bu hafta Meclisin gündeminde sporda şiddete karşı yeni önlemleri içeren teklif ile tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi olacak.

SİNAN USLU - TBMM Genel Kurulu, bu hafta, sporda şiddete karşı yeni önlemleri içeren teklif ile tapu ve imar kanunlarında değişiklik teklifinin görüşmeleri için mesai yapacak.

Seyircilerin ayakta seyredebileceği şekilde düzenlenen numaralı alanlar için de bilet satışı yapılabilecek.

Federasyonlar ve spor kulüpleri özel güvenlik hizmeti satın alabilecek.

Uygun görülen yerler ve görevliler dışında bilet satışı yapanlar, 6 aydan bir yıla kadar hapis ve 100 günden 2 bin güne kadar adli para cezası, değerinin üstünde bilet satışı yapanlar ise bir yıldan 3 yıla kadar hapis ve 250 günden 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

Yetkisiz olarak müsabaka alanına, soyunma odalarına, sporcu çıkış tünellerine girenlere 20 günden az olmamak üzere uygulanan adli para cezası, 1 yıla kadar hapis cezası olarak artırılacak.

Müsabakanın seyrini veya güvenliğini bozanlar hakkında 1 yıla kadar uygulanan hapis cezası 3 yıla kadar çıkarılacak.

Müsabakalarda özel güvenlik görevlisi bulundurmayan spor kulüplerine, eksik olan her bir özel güvenlik görevlisi sayısı itibarıyla 300 TL idari para cezası kesilecek.

Seyircilerin müsabaka alanlarına girişinde biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapılacak.