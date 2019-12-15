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TBMM'de bu hafta

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.12.2019 11:26 | Son Güncelleme

Meclisin yaklaşık iki aydır süren bütçe mesaisi bu hafta sona erecek

ALİ KEMAL AKAN - Meclisin yaklaşık iki aydır süren bütçe mesaisi bu hafta sona eriyor.

Cumhurbaşkanlığınca, 17 Ekim'de TBMM Başkanlığına sunulan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin, Plan ve Bütçe Komisyonundaki müzakerelerinin ardından TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri de sona erecek.

2020 Yılı Bütçesinin bu haftaki görüşme takvimi şöyle:

- 16 Aralık Pazartesi: Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü.

- 17 Aralık Salı: Cumhurbaşkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı. 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 4. maddesine kadar oylanması.

- 18 Aralık Çarşamba: 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 13. maddesine kadar oylanması.

- 19 Aralık Perşembe: 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 16. maddesine kadar oylanması. 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Teklifi'nin maddelerinin oylanması.

Meclisin bütçe maratonu, 20 Aralık Cuma günü, bütçenin tümü üzerinde yapılacak son konuşmalarla tamamlanacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un TBMM Genel Kurulunu yöneteceği son gün, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Teklifi'nin açık oylamaları yapılacak.

Dilekçe Alt Komisyonu, 18 Aralık Çarşamba günü toplanacak. Toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliğinin sunumları yapılacak.

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