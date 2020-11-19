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TBMM’deki terör eylemi girişimi davasında karar açıklandı

19.11.2020 14:09 | Son Güncelleme:
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TBMM’de 14 Mayıs 2019’da terör eylemi yapmaya çalışırken yakalanan terör örgütü DHKP/C üyesi 2 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı.

TBMM’de 14 Mayıs 2019’da terör eylemi yapmaya çalışırken yakalanan terör örgütü DHKP/C üyesi 2 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme, sanık Mulla Zincir’in 23 yıl 42 ay, diğer sanık Eylem Yücel’in ise 22 yıl 42 ay hapsine karar verdi.
Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuklu sanıklar Mulla Zincir ve Eylem Yücel ile taraf avukatları katıldı. Davanın bugünkü celsesinde sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları alındı. Davanın siyasi olduğunu öne süren sanık Yücel, her ideolojinin bir adalet anlayışının olduğunu, TBMM’de bir eylem gerçekleştirdiklerini ancak suçlu olmadıklarını savundu.
Diğer sanık Zincir ise 2016’da Fransa’dan Türkiye’ye geldiğini, burada pasaportuna el konulduğunu söyledi. Bu nedenle ülkeden çıkış yapamadığını kaydeden Zincir, Türkiye’de bulunduğu sürece birçok eyleme katıldığını anlattı. Zincir, adalet talepleri doğrultusunda TBMM’de eylem yapmak istediklerini belirtti.
Mahkeme heyeti, sanık savunmalarının ardından hükmünü açıkladı. Mahkeme, sanıklar Zincir ve Yücel’i "silahlı terör örgütüne üye olma", "görevli memura direnme" ve 3 kişiyi "hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından 22 yıl 42’şer ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuklu bulunduğu cezaevinin duvarına yazı yazdığı tespit edilen ve bu suçtan da hakkında dava açılan sanık Zincir’e ayrıca "kamu malına zarar verme" suçundan 1 yıl hapis cezası verildi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
Sanıklar, mahkeme kararının ardından duruşma salonunda slogan attı. Sanık Zincir’in kolundaki saati mahkeme heyetine fırlattığı görüldü. Duruşma salonunda bulunan güvenlik güçleri, sanıkları salondan çıkardı.

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