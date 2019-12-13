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TBMM'den ABD Senatosunun "Ermeni kararı"na kınama

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.12.2019 21:02 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulunda ABD Senatosunun "Ermeni kararı"nı kınayan ve reddeden karar metni kabul edildi - Karar metninden: - "ABD Senatosunun, tarihi gerçekleri saptırmak suretiyle uluslararası hukukun temel kurallarını yok sayarak, sözde Ermeni soykırımı iddiaları konusunda kabul ettiği kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak esefle kınıyor ve reddediyoruz" - "Bilgi ve belgeleri gizleyerek kara propagandaya ve ırkçı yaklaşımlara boyun eğmek ABD Senatosu dahil parlamentolara yakışmaz" - "Türkiye, ABD Senatosunun bu kararını ve benzeri türden baskı araçlarını hiçbir şekilde dikkate almaksızın, bölgesindeki milli çıkarlarını ve güvenliğini korumaya kararlılıkla devam edecektir"

TBMM Genel Kurulunda ABD Senatosunun "Ermeni kararı"nı kınayan ve reddeden karar metni kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, TBMM Başkanı Mustafa Şentop imzalı karar metni okunarak, oylamaya sunuldu. Karar metnine AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP grupları kabul oyu, HDP Grubu ret oyu verdi.

Kabul edilen karar metninde, "ABD Senatosunun, tarihi gerçekleri saptırmak suretiyle uluslararası hukukun temel kurallarını yok sayarak, sözde Ermeni soykırımı iddiaları konusunda kabul ettiği kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak esefle kınıyor ve reddediyoruz." denildi.

Hukuki hiçbir değeri bulunmayan ve müteakip seçim dönemi sonrasında oluşacak Senatoyu bağlamayacak bu kararın, açıkça kirli bir siyasi oyunun parçası olduğu belirtilen metinde, "Bu, keyfi ve gündelik politikanın basit çıkarları temelinde tarihi okumaktan ibaret değersiz bir tavırdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, tarihi olaylar hakkında hüküm vermenin parlamentoların işi olmadığı görüşünü tekrar etmektedir." ifadesine yer verildi.

Sözde Ermeni soykırımı karar tasarısının daha önce de birçok kez ABD Senatosuna geldiği ve reddedildiği hatırlatılan metinde, şunlar kaydedildi:

"Manidardır ki, ABD çıkarları ne zaman Türkiye'nin politikalarıyla ters düşse bu konu Senato gündemine getirilmektedir. Esasen mesele, Ermeniler ve 1915 olayları meselesi değildir; Ermeniler de tarihi olaylar da ABD Senatosunun umurunda değildir; Türkiye, aziz milletimizin iradesine göre değil de ABD'nin taleplerine uygun politika geliştirse ne Ermeniler ne de 1915 olayları ABD Senatosunun gündemine gelecektir."

Türkiye'nin tutumunun bu konuda net ve belli olduğu kaydedilen metin, şöyle devam etti:

"Tarihi gerçekler merak ediliyor ve önemseniyorsa, bilim adamları güvenilir araştırmalarla dünya kamuoyunu bilgilendirebilir. Türkiye zengin arşivlerini Ermeniler dahil bütün araştırmacılara açmıştır ancak Ermenistan'ın en önemlileri dahil araştırmacılara arşivleri açılmamıştır. Bilgi ve belgeleri gizleyerek, kara propagandaya ve ırkçı yaklaşımlara boyun eğmek ABD Senatosu dahil parlamentolara yakışmaz. Türkiye ve ABD arasında uzun yıllara dayalı stratejik müttefikliğin ve dostluğun, karanlık hesaplara alet edilerek tahrip edilmesinden büyük üzüntü duymaktayız. ABD Senatosu artık kendi tarihine kattığı bu kirli vicdan yüküyle yaşamak zorundadır. Türkiye, ABD Senatosunun bu kararını ve benzeri türden baskı araçlarını hiçbir şekilde dikkate almaksızın, bölgesindeki milli çıkarlarını ve güvenliğini korumaya kararlılıkla devam edecektir.

ABD Senatosunun bu kararı hem tarih hem hukuk açısından hem de Türk milleti ve insaf sahibi dünya halkları nezdinde yok hükmündedir. Bu karara karşı milletimizin ortak kararlılığını ve dayanışmasını ifade ettiğimizi, Türkiye'nin, uluslararası mütekabiliyet çerçevesinde gereken karşılığı vermesinin tabii bir hak olduğunu kamuoyuna duyururuz. Bu düşüncelerle, ABD Senatosunun mezkur kararının tümüyle kınanmasını, reddini, yok hükmünde sayılmasını ve yüce Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından alınan kararın Resmi Gazete'de yayımlanması hususunu Genel Kurulun tasviplerine arz ederim."

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