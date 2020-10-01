TBMM'nin yeni yasama yılı başlıyor, iktidar ve muhalefetin gündeminde ne var?

Koronavirüs salgınının gölgesinde çalışmalarına başlayacak olan TBMM'de koronavirüs salgını nedeniyle bir dizi önlem de alındı.

Tadilat kapsamında, genel kurul salonunun duvarları, salon akustiğini koruyacak şekilde özel bir boya ile boyanırken; özellikle engelli millevtekilleri açısından sıkıntı yaratan Meclis kürsüsü de, asansör sistemiyle donatılarak, istenilen boya göre ayarlanması sağlandı.

1998'den bu yana ilk kez kapsamlı tadilat geçiren Genel Kurul salonu da yarın ilk kez kullanılacak.

Meclis'in yeni dönemindeki en tartışmalı konu başlıklarından birisinin ise iktidar partisi AK Parti 'nin yanısıra, ittifak ortağı MHP'nin de çalışma yürüttüğü Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası değişikliği olması bekleniyor.

Koronavirüs önlemleri nedeniyle ziyaretçi yasağı ve özel önlemlerin uygulandığı TBMM'yi yoğun bir gündem bekliyor.

TBMM'nin 27.Dönem 4. yasama yılı bugün saat 14.00'de Genel Kurul'daki özel oturumla başlayacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yöneteceği ve açış konuşmasını yapacağı Genel Kurul'daki özel oturumda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Genel Kurul'a seslenecek.

Bu kapsamda ilk olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) Irak ve Suriye'de sınır ötesi operasyon yetkisinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin cumurbaşkanlığı tezkeresi Meclis'e gelecek.

TBMM'nin salgın nedeniyle çalışmalarına ara vermesi düşünülmüyor, ancak daha az milletvekilinin katılımıyla ve çalışma saatlerinin çok uzatılmaması seçenekleri tartışılıyor. Meclis'in çalışma takviminin TBMM Danışma Kurulu'nda netleşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşacağı özel oturum öncesinde TBMM Başkanlığı, genel kurulu izleyecek gazeteciler için "kovid-19" testi zorunluluğu getirirken, milletvekilleri için ise siyasi parti gruplarının takdirine bırakıldı.

Geçen yasama yılında olduğu gibi bu dönemde de salgın nedeniyle ziyaretçi yasağının sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Bu kapsamda AK Parti, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bazı yasalarda değişiklik yapan torba yasa teklifi ile Teknokentler kurulmasına ilişkin yasa değişikliği teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Parti, hafta başında yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında (MYK), yeni yasama yılında gündeme gelecek olan yasal düzenlemeleri de ele aldı.

Ayrıca TSK'nin, Birleşmiş Milletler'in Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekata ve misyonlara katılımı ile Lübnan'daki BM Geçici Görev Gücü'ne katılımına ilişkin yetkinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin cumhurbaşkanlığı tezkereleri de yine Ekim ayı içinde Meclis onayına sunulacak.

Mevzuat gereği 2021 Bütçe Yasası teklifi, 17 Ekim'de TBMM'ye sunulacak ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaklaşık 1 aylık görüşme maratonunun ardından, yılbaşından önce TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Meclis'in yılbaşına kadar olan yasama çalışmalarının önemli bir bölümünü de bütçe görüşmeleri oluşturacak.

Tarım arazilerinin bölünmesinin engellenmesi için hobi bahçesi uygulaması dahil bazı önlemler alınmasına ilişkin yasa değişikliği ile sahte, taklit gıda ürünlerini pisayaya sürenlere yeni cezalar öngören yasa değişikliklerinin de yılbaşından önce yasalaştırılması planlanıyor.

Sözkonusu düzenleme geçen yasama yılında da gündeme gelmiş, ancak güvenlik soruşturmasında bireyin eşi ve eşinin ailesinin de soruşturulmasına muhalefetin yanısıra AK Parti içinden de itirazlar gelince yeni yasama yılına bırakılmıştı.

Bunun dışında Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasına Yasası değişikliği de yapılacak ilk düzenlemeler arasında yer alıyor.

Meclis'in önüne gelecek konulardan birisi de MİT tırları davasında hakkındaki yargı kararı kesinleştiği gerekçesiyle 4 Haziran'da milletvekilliği, yargı kararının okunması ile sona eren eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun durumu olacak.

Bu kapsamda siyasi partilerin milletvekili transferi ile Meclis'te grup kurarak seçime girme yeterliliği kazanmasını engelleyecek seçeneklerin değerlendirildiği belirtiliyor.

AK Parti'nin seçim sistemi konusunda, yüzde 10'luk seçim barajının düşürülmesi, seçime girme koşullarının yeniden düzenlenmesi, dar veya daraltılmış bölge sistemini de kapsayan seçenekleri tartışıyor.

MHP Lideri Devlet Bahçeli de geçen yasama yılında milletvekili transferinin engellenmesi dahil, seçim yasasında bir dizi değişiklik talebini dile getirmişti.

AK Parti kulislerinde, "tartışmalı veya muhalefetle uzlaşma zorunluluğu olan düzenlemeler yılbaşına kalır" yorumu yapılıyor.

AK Parti'nin bir süredir üzerinde çalıştığı Seçim ve Siyasi Partiler Yasası değişikliklerinin ne zaman TBMM'ye geleceği de merak konusu.

Anayasa Mahkemesi'nin geçtiğimiz günlerde "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiği yönündeki kararının ardından CHP, Berberoğlu'nun milletvekilliğine devam edebilmesi için TBMM Başkanlığı'na başurmuştu.

CHP, AYM kararıyla, Berberoğlu'nun milletvekilliğini sona erdiren işlemin ortadan kalktığı gerekçesiyle milletvekilliğine iadesini talep ediyor.

CHP, bu görüşünü TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a da iletti. İlk kez böyle bir karar verildiği ve daha önce uygulaması olmadığı için TBMM Başkanı Şentop ve CHP'liler, AYM'nin gerekçeli kararının beklenmesini kararlaştırmıştı.

Gerekçeli kararının yayınlanmasının ardından TBMM, ilk kez üyeliği düşen bir milletvekilinin görevine iade edilip edilemeyeceğine ilişkin karar almak durumunda kalacak.

HDP GENEL KURUL'A GİRMEYECEK

Geçtiğimiz hafta Kobani olayları nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, belediye başkanı ve parti yöneticileri gözaltına alınan HDP ise bu durumu protesto etmek için Erdoğan'ın konuşacağı Genel Kurul'daki özel oturuma katılmayacak.