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TCG Anadolu gemisi İzmir'den ayrıldı

15.05.2023 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TCG Anadolu, tatbikata katılmak için İzmir Alsancak Limanı'ndan ayrıldı. Limana 3 Mayıs'ta demirleyen TCG Anadolu, römorkörler ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botların eşliğinde planlı bir tatbikata katılmak için hareket etti.

TCG Anadolu gemisi İzmir'den ayrıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu, planlı bir tatbikata katılmak üzere İzmir Alsancak Limanı'ndan ayrıldı.

Alsancak Limanı'na 3 Mayıs'ta demirleyen TCG Anadolu, römorkörler ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botların eşliğinde planlı bir tatbikata katılmak için hareket etti.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul ve İzmir'de halkımızın ziyaretine açılan ve yoğun ilgiyle karşılanan iftihar ve gurur abidemiz TCG Anadolu, planlı bir tatbikata katılmak üzere İzmir'den ayrılıyor. Yerli ve milli savunma sanayimizde elde edilen büyük başarı ile ulaşılan seviyenin somut ve muhteşem bir göstergesi olan TCG Anadolu’ya İstanbul ve İzmir'de büyük teveccüh gösteren asil milletimize en içten saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

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TCG ANADOLU

Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu, 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip.

Uçuş güvertesinin yer aldığı gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yaparken SİHA'lar da konuşlanabiliyor. 1200 askeri personelin bulunduğu TCG Anadolu'da, 30 yataklı hastane ve 2 ameliyathane yer alıyor.

TCG Anadolu, amfibi harekat ve hava harekatı başta olmak üzere insani yardım ve kontrol gemisi görevlerinde de kullanılabilecek. 27 bin 500 ton deplasmanı ile Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip gemide 11 güverte, 6 stoplu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır güvertelerine 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz bulunuyor.

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Askeri gemi, ağır ve hafif araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 15 römork ve 33 muhtelif araç taşıyabilme özelliğine sahip.

TCG Anadolu, yakıt ikmali yapmaksızın Türkiye'den Japonya ya da Avustralya'ya intikal edebiliyor. (AA)

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