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TCG-Yıldız Hücumbotu Bodrum'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 17:08 | Son Güncelleme

TCG-Yıldız Hücumbotu Bodrum'da

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının, üç denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirdiği "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı" kapsamında TCG-Yıldız Hücumbotu, Bodrum'a geldi.

Gemi komutanı Deniz Binbaşı Cihat Seyhan ve Başçarkçı Deniz Yüzbaşı Ercan Karateke, Bodrum Belediye Başkan Vekili Taner Uslu ve Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Orman'ı ziyaret etti.

Daha sonra Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Belediye Başkan Yardımcısı Orman, TCG Yıldız Hücumbotu'nda tatbikat personelini ziyaret etti.

Bodrumluların ziyaretine açılan TCG-Yıldız Hücumbotu'nun, 8 Mart'ta ilçeden ayrılacağı belirtildi.

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