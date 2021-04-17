HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. TCL esnek ekranlı ürününü sergiledi

TCL esnek ekranlı ürününü sergiledi

17.04.2021 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TCL gerçekleştirdiği lansman etkinliğinde, TCL Fold’n Roll adlı başka bir konsept cihazı sergiledi. Bu telefon sadece katlanmakla kalmıyor, aynı zamanda açılır bir şekilde tasarlanmış. 

TCL esnek ekranlı ürününü sergiledi

Gelen bilgilere göre TCL Fold'n Roll, dışa doğru katlanan bir tasarıma sahip, bu katlanmış haldeyken esnek ekranın hem önü hem de arkayı kapladığı anlamını taşıyor.

km-600x350

Katlanmış durumda (akıllı telefon modu), ön / kapak ekranı 6,87 inç boyutunda olması dikkat çekiyor. Açıldığında ekran 8,85 inç boyutundadır; TCL bu phablet modunu çağırıyor. Son olarak, ekran çıktığında, 10 inçlik bir tabletiniz var. Yani üç farklı mod ancak tek bir cihaz.

Cihazın alt kısmında hoparlör için olduğuna inandığımız iki yarık var. Bir USB-C bağlantı noktası ve hemen yanında bir kalem gibi görünen bir şey var. Üstte ayrıca bir düğme var ve hem öne bakan hem de arka kamera olarak ikiye katlanan üç kamera seçebiliriz.

yu-600x358

TCL Fold’n Roll için bir konsept cihaz olduğunu, ancak çok kısaca da olsa çalışan bir prototip gösterdiğini söylüyor. Bununla birlikte şirket, ticari olarak satılan ilk katlanabilir cihazını bu yılın sonlarında piyasaya sürmeyi planlıyor.

Mercedes EQS tanıtıldı! Türkiye’ye de geliyor!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk mühendisler üretti! Koronavirüsü yüzde 97,48 etkisiz hale getiriyorTürk mühendisler üretti! Koronavirüsü yüzde 97,48 etkisiz hale getiriyor
Birkaç ay içinde piyasaya sürülecekBirkaç ay içinde piyasaya sürülecek
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tekirdağ'da 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara 7 tutuklama

Tekirdağ'da 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara 7 tutuklama

Yasak saatlerini karıştırınca akın ettiler

Yasak saatlerini karıştırınca akın ettiler

Beşiktaşlı futbolcuya olay sözler!

Beşiktaşlı futbolcuya olay sözler!

Son paylaşımı parmak ısırttı

Son paylaşımı parmak ısırttı

Sedat Peker grubuna yönelik soruşturmada 10 şüpheli tutuklandı

Sedat Peker grubuna yönelik soruşturmada 10 şüpheli tutuklandı

Damadıyla silahlı saldırıda yaralandı, sedye üzerinde tehditler savurdu

Damadıyla silahlı saldırıda yaralandı, sedye üzerinde tehditler savurdu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 15 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 15 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

'Her şeyi göze alıyorum' diyerek yerde tekmelediği kadını dakikalarca darbetti

'Her şeyi göze alıyorum' diyerek yerde tekmelediği kadını dakikalarca darbetti

AK Partili isim elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

AK Partili isim elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

CHP'den o fotoğrafa tepki

CHP'den o fotoğrafa tepki

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.