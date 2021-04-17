TCL esnek ekranlı ürününü sergiledi

Gelen bilgilere göre TCL Fold'n Roll, dışa doğru katlanan bir tasarıma sahip, bu katlanmış haldeyken esnek ekranın hem önü hem de arkayı kapladığı anlamını taşıyor.

Katlanmış durumda (akıllı telefon modu), ön / kapak ekranı 6,87 inç boyutunda olması dikkat çekiyor. Açıldığında ekran 8,85 inç boyutundadır; TCL bu phablet modunu çağırıyor. Son olarak, ekran çıktığında, 10 inçlik bir tabletiniz var. Yani üç farklı mod ancak tek bir cihaz.

Cihazın alt kısmında hoparlör için olduğuna inandığımız iki yarık var. Bir USB-C bağlantı noktası ve hemen yanında bir kalem gibi görünen bir şey var. Üstte ayrıca bir düğme var ve hem öne bakan hem de arka kamera olarak ikiye katlanan üç kamera seçebiliriz.

TCL Fold’n Roll için bir konsept cihaz olduğunu, ancak çok kısaca da olsa çalışan bir prototip gösterdiğini söylüyor. Bununla birlikte şirket, ticari olarak satılan ilk katlanabilir cihazını bu yılın sonlarında piyasaya sürmeyi planlıyor.

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