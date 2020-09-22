TCMB rekor kıran kura müdahale etmek için faizleri yükseltir mi?

Dolar/TL kuru bu haftanın başında da yükselişine devam ederek 7,64 seviyesiyle rekor tazeledi. Bu yüzden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu hafta düzenleyeceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlere müdahale edip etmeyeceği merakla bekleniyor. Euro/TL kuru da aynı şekilde 9'a kadar çıkarak tarihinin en yüksek seviyesini gördü. TCMB'nin 24 Eylül Perşembe günkü toplantısında faizleri artırıp artırmayacağına yönelik vereceği karar bu açıdan önem taşıyor. Piyasa beklentisi TCMB'nin politika faizini sabit tutarak ortalama fonlama maliyetini artırması yönünde. Reuters'ın da Bloomberg HT ekonomi kanalının da ekonomistlerle yaptığı anketlere göre TCMB'nin politika faizini sabit tutması ancak geç likidite penceresi faizini yükseltmesi bekleniyor. ABD merkezli uluslararası yatırım bankası JP Morgan, paylaştığı piyasa notunda 1 haftalık repo faizi olan politika faizinin yüzde 8,25'te sabit tutulmasını, ancak faiz koridorunun üst bandı olan yüzde 11,25 seviyesindeki geç likidite penceresinin yükseltilmesini beklediklerini aktardı.

Geç likidite penceresinin de en az 100 baz puan yükseltilmesi gerektiği savunuldu. Bunun politika faizini yükseltmek kadar etkili olmayacağı, ancak en azından TCMB'ye nefes alma alanı sağlayacağı ifade edildi. Politika faizinin yalnızca Türk Lirası'nın daha fazla baskı altında kalması takdirinde yükseltileceği kaydedildi. Mahfi Eğilmez: Kur, faiz yerine rezervlerle kontrol ediliyor Ekonomist Mahfi Eğilmez ise ortalama fonlama faizini pazartesi günü yazdığı blog yazısında şu şekilde açıkladı: "Merkez Bankası'nın bankaları fonlamakta kullandığı üç temel faiz oranı var: Politika faizi ya da haftalık repo ihalesi yoluyla fonlama faizi (%8,25), gecelik fonlama faizi (%9,75) ve normalde sıkıntılı bankalara kullandırılması gereken ama bizde politika faizi gibi kullanılan geç likidite penceresi (%11,25.) Bu fonlama yöntemlerinin birlikte kullanılmasından doğan ve borç verilen miktarlarla ağırlıklandırılarak bulunan bir de TCMB Ortalama Fonlama Maliyeti var. "TCMB'nin geçtiğimiz haftanın son günü yaptığı fonlamalarda uyguladığı OFM yüzde 10,39 oldu. Yaklaşık bir aydan beri TCMB, geç likidite penceresi fonlamasını yine normal fonlama yerine kullanmaya ve bu yolla faizi yükseltmeye başladı."

Mahfi Eğilmez, "Faizi yükseltmiyor gibi yaparak yükseltmek, doğrudan yükseltmek gibi etki yaratamadığı için, faizle kontrol edilebilecek kuru, rezervleri harcayarak kontrol etmeye çalışıyoruz" diyerek risk arttığı için dolarizasyonun arttığını, bunun da riski yine yükselttiğini belirtiyor. ### TCMB'nin azalan rezervler sorunu Mahfi Eğilmez'in de işaret ettiği gibi TCMB'nin uzun zamamdır Dolar/TL kurunun yükselişini önlemek için rezervlerini eritmesi piyasada endişe yaratıyor. Eriyen rezervler, dolarizasyonu artırırken kurun daha da yükselmesine neden oluyor. Reuters haber ajansı, para piyasası traderlarının yaptığı hesaplamalara göre Merkez Bankası ve kamu bankalarının 2019'un başından bu yana TL'yi desteklemek için piyasaya yaklaşık 110 milyar dolar sattığını aktardı. Diğer yandan 12 Eylül'de Türkiye'nin kredi notunu B2 seviyesine düşüren uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de bu kararının gerekçelerini açıkladığı pazartesi günküraporunda da bu konuya değindi. Moody's: 'Ödemeler dengesi krizi olasılığı arttı' Moody's TCMB'nin azalan rezervlerine rağmen kurdaki düşüşün önüne geçemediğini aktardı.