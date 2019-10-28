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TDK Başkanı Gülsevin: Dilimize sahip olmazsak, kimliğimiz gider

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 17:18 | Son Güncelleme

 TÜRK Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof.

TDK Başkanı Gülsevin: Dilimize sahip olmazsak, kimliğimiz gider

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - TÜRK Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, dilin sadece iletişim aracı olmadığını belirterek, "Dilimiz, kimliğimiz basit bir cümle değildir. Bir ihtar cümlesidir. Eğer dilimize sahip olmazsak kimliğimiz gider" dedi.
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü'nce 'Dilimiz Kimliğimiz' konulu konferans düzenlendi. Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konferansa, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Ertuğrul İşler, Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Nergis Biray ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Konferansta konuşan TDK Başkanı Prof. Dr. Gülsevin, Türk dili ve kültürünün pek çok coğrafyada etkilerinin gözlendiğini söyledi. Dilin sadece iletişim aracı olmadığını kaydeden Prof. Dr. Gülsevin, "Dilimiz, kimliğimiz basit bir cümle değildir, bir ihtar cümlesidir, eğer dilimize sahip olmazsak kimliğimiz gider. Dilimizi korumalıyız. Eğer dil iletişim aracıysa korumaya ihtiyaç da yok, gerek de yok. İstersek 'geliyorum' diyelim, istersek 'geleyem' diyelim. Eğer dil sadece iletişim aracıysa nasıl konuşursak, konuşalım problem yoktur. Ama dil sadece iletişim aracı değildir. Mesela birçok dil var; konuşma dili, yazı dili, edebi dil gibi. Türkçe de bir edebi dildir. Edebi olmayan diller var. Türkçe bir yazı dilidir. Türk dili aynı zamanda resmi bir dildir. Bilim dilidir. Hal böyle olunca dil, kimliğimiz olmuş oluyor" dedi.
'TÜRK KÜLTÜR VE DİLİ IRMAĞA BENZİYOR'
Konferansta Türk dilinin tarihçesini de anlatan Gülsevin, "Türk kültür ve dili Avrasya'nın bir yerinden doğup bütün Avrasya'yı baştan başa dolaşan bir ırmağa benziyor. Nasıl bir ırmak gezdiği coğrafyayı besliyorsa ona şekil veriyorsa Türk dili ve kültürü de Sibirya'dan, Orta Asya'dan, Mezopotamya'dan, Anadolu'dan, Kafkasya'dan Avrupa'nın her noktasına kadar dolaşmış ve her yeri beslemiş. Nasıl bir ırmak dolaştığı yerden etkileniyorsa Türk dili ve kültürü de bütün dolaştığı coğrafyayı beslemiş ve beslenmiştir" diye konuştu. Değişik dillerle etkileşime girdiği için Türkçe'de sözlüğe yeni kelimeler eklediğine dikkati çeken TDK Başkanı Gülsevin, "Bu diller de Türkçe'den etkilenmiştir. Diller arasındaki bu etkileşim döngüsü yaşam var oldukça sürecektir" dedi.
Konuşmaların ardından Gülsevin'e, Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Nergis Biray ve Türk Yurtları Kültür ve Sanat Topluluğu Başkanı Şükriye Kılıç tarafından çiçek takdim edildi.

FOTOĞRAFLI

TDK Başkanı Gülsevin: Dilimize sahip olmazsak, kimliğimiz gider

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