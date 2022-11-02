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  4. TDP Genel Başkanı Sarıgül, Amasra'daki patlamadan yaralı kurtulan madenciyi ziyaret etti

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Amasra'daki patlamadan yaralı kurtulan madenciyi ziyaret etti

02.11.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamadan yaralı kurtulan Sezgin Çelen'e ziyarette bulundu.

Çelen'i Kemerköprü Mahallesi'ndeki evinde ziyaret eden Sarıgül, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Sarıgül, 41 kişinin hayatını kaybettiği, 11 işçinin yaralı kurtulduğu patlamaya ilişkin adli sürece değinerek, sorumluların hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Kışın yaklaşmasıyla özellikle Karadeniz'de vatandaşların yaşadığı yerlerde dere yataklarının tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini değerlendiren Sarıgül, "Türkiyemiz deprem kuşağında, fay hattında. Buralara detaylı bir şekilde bakmak bir genel müdürlükle olmaz. O nedenle Türkiye Değişim Partisi olarak Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığının da sürekli kurulmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

Sarıgül, ziyaret sonrasında bir gazetecinin, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Kilis'ten TDP'ye üye yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Partimizin tüzüğü gereği bir milletvekilinin, bir belediye başkanının, üye olması için genel merkeze müracaatta bulunması lazım ve MYK'den mutlaka geçmesi lazım. Tanju Bey'i seviyoruz, başarılı bir belediye başkanıdır ancak bize böyle bir müracaatı olmadı. Böyle bir müracaatı olduğu zaman da en iyi şekilde değerlendiririz. Burada bir bilgi kirliliği var. Burada Tanju Bey'i çok sevenlerin yaptığı bir oyun var. Bu gösteriyor ki bazı troller Tanju Bey'i yıpratmak için böyle bir çalışma içerisine girmişler. Ben de böyle bir habere çok üzüldüm. Tanju Bey'i arayıp kendisiyle de görüşeceğim."

Sarıgül, Bartın'daki programının ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı ziyaret etmek üzere kentten ayrıldı.

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