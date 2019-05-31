TDV Etiyopya'da Amharca mealli Kur'an-ı Kerim dağıttı

Din Hizmetleri Müşaviri Alıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mealli Kur'an'a yönelik ciddi talep olduğunu ve dağıtılması hedeflenen 15 bin rakamının üzerine çıkabileceklerini söyleyerek, ülkenin sembol camilerinden Enver Camisi'ne yönelik yeni çalışmaların planlandığını belirtti.

TDV'nin Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında yürüttüğü çalışma, ülkedeki Amharca mealli Kur'an-ı Kerimlerin sayısının az oluşu nedeniyle Müslümanlarda büyük sevince neden oldu.

Enver Camisi'nde Addis Ababa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Cemil Alıcı'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa, Addis Ababa Büyükelçilik Müsteşarı Evren Müderrisoğlu ve Türkiye Maarif Vakfı Etiyopya Koordinatörü Levent Şahin de katıldı.

Türkiye'nin diğer kurumları ve hayırsever bir Türk iş adamının desteğiyle caminin halılarının değiştirileceğini ve diğer teşrifatlarının yapılacağını ifade eden Cemil Alıcı, ayrıca burada bir aşevi kurmak istediklerini dile getirdi.

İbadet için camiye gelen ve Kur'an-ı Kerim'ini alan Hasan Tolahi, "Biz ve çocuklarımız Kur'an'ı okuyoruz ancak anlayamıyoruz. Kur'an'ın daha iyi anlaşılabilmesi için bu meallere ihtiyacımız var." diye konuştu.

Ahmed Süleyman da Kur'an'ın yıllar önce Amharcaya çevrilmesine rağmen ülkede çok fazla kopyasına sahip olmadıklarını dile getirdi.

Etiyopya'nın ünlü alimlerinden Muhammed Sani Habib'in yaptığı meal çalışmasından faydalanan TDV, kitapları başta camiler olmak üzere, Kur'an kursları, yetimhaneler ve hastanelere ulaştırıyor.

