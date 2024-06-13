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  4. Karşıdan karşıya geçen kadına çarptı, kendini bakın nasıl savundu

Karşıdan karşıya geçen kadına çarptı, kendini bakın nasıl savundu

13.06.2024 09:45
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13.06.2024 09:45
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Kadıköy'de yayalara kırmızı ışık yanarken yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı. Kadın kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı kask kamerasına yansıdı. Etraftakiler "niye dikkat etmiyorsun, çok hızlı geliyorsun" diyerek motorcuya tepki gösterdi. Motorcu ise kendisine yeşil ışık yandığını belirtti.

Tepki çeken olay, Bostancı sahil yolunda meydana geldi. Yayalara kırmızı ışık yanarken seyir halindeki motosiklet sürücüsü yolun boş olması nedeniyle yolun karşısına geçmekte olan yayalara tepki gösterirken yoldaki kadına fark edemeyerek çarptı.

Kaza sonrası yine kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçenler motosiklet sürücüsüne tepki gösterirken, motosiklet sürücüsü ise olay anında kırmızı ışığın yandığını söyleyerek kendini savundu.

O anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kadıköy motosiklet kaza
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