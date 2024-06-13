24 saate iki farklı hayat sığdırıyor! Gündüz belediyede kenti yönetiyor, akşam kaynak ustalığı yapıyor

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar Belediye Başkan Vekili Orhan Emen, mesai saatlerinde belediyedeki görevini yaparken akşamları ise atölyesinde kaynak ustası olarak işlerini sürdürüyor.

MECLİS ÜYESİ SEÇİLDİ

Adilcevaz ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Aydınlar beldesinde 31 Mart tarihinde yapılan seçimlerde belediye başkanlığını Yeniden Refah Partisi kazanmıştı. Yeniden Refah Partisi’nden belediye meclis üyesi seçilen Orhan Emin ise seçimlerden sonra belediye başkan vekilliği görevine getirilmişti.

GÜNDÜZ AYRI AKŞAM AYRI

Mesai saatlerinde belediyedeki makamında belde halkını ağırlayan ve onlar için yapılması gereken çalışmaları takip eden Emen, akşam saatlerinde de kendi atölyesinde demir-doğrama ve kaynak işlerini yürütmeye devam ediyor.

"KAYNAK İŞLERİNİ İHMAL ETMİYORUM"

Açıklamalarda bulunan Aydınlar Belediye Başkan Vekili Orhan Emen, “Belediye Başkanımız İbrahim Ergün, belediyemizin resmî işleri için Ankara’ya gitti. Şu an Ankara’da milletimizin hizmeti için koşuşturuyor.

Ben ise gündüzleri belediye geliyorum ve akşama kadar milletimizin sorunlarını dinliyorum ve ihtiyaçlarını gideriyorum. Akşamları ise kendi atölyemi açıyorum ve vatandaşımız kaynak işlerini de ihmal etmiyorum” dedi. (İHA)

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





