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TDV ihtiyaç sahibi Moro halkını unutmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 14:16 | Son Güncelleme

Yarım asrı aşkın süredir verilen özgürlük mücadelesinin ardından ilk Kurban Bayramı'nı kutlayan Bangsamoro Özerk Bölgesi'ndeki Müslümanlara kurban eti dağıtıldı

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Bangsamoro Özerk Bölgesi'ndeki Müslümanlara kurban eti dağıtımı yapıldı.

TDV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Moro Müslümanlarının ana vatanı Bangsamoro'da yarım asrı aşkın süredir verilen özgürlük mücadelesinin ardından ilk Kurban Bayramı kutlanıyor.

Dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatan TDV, Filipinler'deki 7 bin adadan biri olan Mindanao Adası'ndaki Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde yaşayan yaklaşık 12 bin Müslüman'a bin 680 hisse kurban eti ulaştırdı.

Moro Müslümanlarının bayram coşkusuna ortak olan Vakıf gönüllüleri, bölgesel başkent Cotobato başta olmak üzere adanın farklı noktalarında bayram namazında Müslümanlarla bir araya geldi. Ekipler, Moro Müslümanlarıyla bayramlaşıp ikramlarda bulunarak kurban kesimlerini gerçekleştirdi.

- 12 bin aileye milletin emanetleri ulaştırıldı

TDV Moro Ekip Sorumlusu Yahya Uyar, Türkiye ile Bangsamoro arasındaki mesafenin uzak olduğunu ancak her zaman Moro halkının yanında olduklarını belirtti.

Vakfın 12 bin aileye Türk milletinin emanetlerini ulaştırdığını bildiren Uyar, şu ifadeleri kullandı:

"Kurban faaliyetlerimizin yanı sıra Moro'da eğitim ve kültür alanında faaliyetler sürdürüyoruz. Yine Filipinler genelinde 2013'te yaşanan tayfunun ardından Tacloban ve Ormoc kentinde tayfundan zarar gören 4 caminin inşasını gerçekleştirdik ve milletimizin yardım elini buralara ulaştırdık. Kurbanlarını bağışlayarak Moro halkının umudu olan hayırsever milletimize teşekkür ederiz."

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Bangsamoro Özerk Bölgesi (TDV) TDV ihtiyaç sahibi Moro halkını unutmadı

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